Zdroj: DeníkSledujete aktivně v televizi průběh zimních olympijských her?

Zatím ne, ale jako bývalý hokejista se budu koukat na hokej a podívám se i na rychlobruslení. Obecně nesleduji sporty v televizi, raději ten čas využiji k aktivnímu sportování. Dneska už jsem sice hobbík, ale chodím pětkrát týdně běhat. Průměrně si zaběhnu patnáct kilometrů a obecně mám kladný vztah ke sportu. Ale samozřejmě výsledky sleduji, když někdo z české olympijské reprezentace získá medaili, tak to vím. Tomu se nedá ani vyhnout (smích).

Jaký to je vlastně pocit, když víte, že nástupový set v podobě bundy a kalhot s nanomembránou oblékli čeští olympionici?

Je to určitě příjemné a jsem nadšený. Nanomembrána je pro mě něco jako dítě. Samotný výzkum začal v roce 2008 jako součást diplomové práce, následovalo testování v laboratoři a ladění na průmyslových strojích do požadované kvality. Jsem hlavně rád, že se dostala na trh. Olympiáda představuje takovou třešničku na dortu.

Říkal jste, že rád sportujete. Ten prvotní impuls vzešel tedy odtud?

To bylo trochu jinak. Jako student jsem měl přednášku netkané textilie, kterou vedl profesor Oldřich Jirsák. Právě on technologii průmyslové výroby nanovláken vyvinul a patentoval. Hrozně se mi to líbilo a říkal jsem si, že právě v nanovláknech je budoucnost. Začal jsem hledat možnosti, jak uchopit výzkum, co vyvinout. A napadla mě myšlenka zkombinovat nanovlákna s oblečením.

Mohu i já nějakým způsobem využívat nanomembránu?

V Čechách existuje pár outdoorových firem, které nabízí oblečení s nanomebránou. Není tak složité si ho pořídit.

Můžete přiblížit, jak membrána funguje?

Celý princip je založen na to, že nanomembrána má v sobě spoustu pórů, na jednom metru čtverečním jich najdeme osmdesát milionů. Jsou navíc velmi malé, běžným okem nemáme šanci je spatřit. Jsou to zatím nejjemnější vlákna použitá v oděvním průmyslu. Nanomembránu si můžeme představit jako velmi jemné síto. Když na oblečení dopadne kapka vody, je natolik velká, že pórem neprojde. Naopak molekula vodní páry ano. Proto se v oděvu s touto funkční membránou člověk tolik nepotí a zároveň nepromokne a oblečení jim neprofoukne. Membrána je také opatřena speciálním filmem, který výrazně zvyšuje hydrostatickou odolnost a zároveň nedovolí ucpání pórů nečistotami. Tím se výrazně prodlouží životnost membrány.

Jak se zrodila spolupráce s Českým olympijským svazem?

Velkou roli zde sehrála firma Alpine Pro. Patřila k jedněm z prvních, které si mohly nanomebránu vyzkoušet a během výzkumu jsem od ní dostal i zpětnou vazbu. Navíc designérkou kolekce je Veronika Paulenová z Alpine Pro, která je zároveň absolventkou oborů Textilní marketing a Design oděvního výrobku na Fakultě textilní naší liberecké univerzity.

Hlavním mottem olympijské kolekce 2022 pro hry v Pekingu je „Made in Czech Republic“ a samotný motiv pro olympijské oblečení vychází symbolicky z prvků české vlajky. Jak se vám osobně líbí kolekce?

Nutno podotknout, že nejsem designér. Mám to jednoduché, buď se mi to líbí nebo ne. A v případě olympijské kolekce to je ta první varianta.

Testujete nanomembránu sám na sobě?

Samozřejmě. Membrána pro mě navíc v minulosti představovala impuls k osobním změnám. Dříve jsem hodně sportoval, pak jsem se ale zavřel do laboratoře a výrazně přibral. Proto jsem se rozhodl kompletně změnit svůj životní styl, zhubl jsem čtyřicet kilogramů a od té doby se mi to podařilo udržet i díky pravidelnému pohybu.

Lze brát nanomebránu jako hotovou, dokonalou věc, nebo je stále co zlepšovat?

Henry Ford jednou řekl: „Když si člověk řekne, že je všechno dobrý, tak je stejně stále co zlepšovat.“ A rozhodně to platí i v tomto případě. Membrána je jen jedna složka, na vlastní oči ji nespatříte, je zalaminována mezi tkaninou. A v tom vidím ten prostor pro další zlepšení. V laminacích a výběru materiálu. Hodně se nyní mluví o udržitelnosti, tak více využívat kombinaci s přírodními a recyklovanými materiály. Já osobně bych například uvítal i funkční kabát. Rozhodně máme možnosti, kam se posouvat.

Když jsme u té inspirace, zahlédl jsem na zdi plakát s Tomášem Baťou a jeho citacemi. To je váš vzor?

Rád se nechávám inspirovat lidmi, kteří v životě něco dokázali, něčeho dosáhli. Sám to občas potřebuji, vzít si z nich příklad. Neusnout na vavřínech a snažit se něco tvořit. Líbí se mi myšlenka Tomáše Bati, která je poplatná i dnešní době: „Uspořádejte svoji životosprávu tak, abyste se uschopnili k velkým výkonům duševním a fyzickým.“

Nabízí se i využití v jiném odvětví než v textilu?

Začalo to filtracemi a do budoucna se nabízí zdravotnictví, kde ten vývoj je samozřejmě složitější a náročnější na testování. Pracujeme i na projektu, který se dotýká ochranných oděvů pro zdravotníky, které by byly odolné proti virům a bakteriím.

Vedou podobné úspěchy k zvýšení počtu zájemců o studium?

Bohužel moc ne, tolik uchazečů není. Studenty samozřejmě máme, ale kapacitně jsme schopní jich pojmout více. Nepomáhá k tomu povědomí o tom, že textilní průmysl je na sestupu. To určitě není pravda, existuje celá řada textilních firem, které hledají odborníky a technology a často se na nás v tomto ohledu obrací.