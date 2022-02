Po konci aktivní kariéry Češka zakotvil v USA. V Michiganu si tehdy budoval základnu mladých krasobruslařských talentů. V současné době se ale vrátil do rodného města. „Už dva roky jsem zpátky v Děčíně, začal jsem tady podnikat. Mé podnikání se týká automobilů,“ přiznal dvojnásobný český mistr. Kromě svých děčínských aktivit je stále spojen s krasobruslením. „Dojíždím do Prahy, kde trénuji v Akademii Tomáše Vernera,“ prozradil.

Svou zajímavou sportovní kariéru uzavřel bývalý český reprezentant před čtyřmi lety. Poslední akcí bylo v roce 2018 mistrovství světa v Miláně. „Sice už jsem čtyři roky mimo aktivní sportovní dění, ale na olympiádu v Pekingu se těším. To, že se olympijské hry konají v Číně, mi absolutně nevadí. Když si vzpomenu na Pchjongčchang, byla to paráda. Užil jsem si tam tři parádní týdny, bylo to fakt super. Parádní atmosféra a opravdu vřelý přístup tamních lidí,“ zavzpomínal.

Pokud by měl Češka odhadnout české medailové naděje, je ve svých předpokladech střízlivý. „No, medaile z krasobruslení nebude. To by musel být sportovní zázrak. Ale i tak to bude zajímavé. Česká reprezentace bude poprvé v akci v rámci týmové soutěže. Bude to také poslední olympiáda pro Michala Březinu. A jiné medaile? Mrzí samozřejmě zranění Samkové. Uvidíme, co Sáblíková. Šanci má Ledecká. Překvapit mohou biatlonisté,“ pokrčil rameny.

Letošní zimní olympijské hry budou bohužel spojené s covidem. Řada sportovců si tak musela před samotným zahájením dát sakra pozor, aby se někde nenakazila. „Samozřejmě to není vůbec příjemné. Covid je tady už dva roky, sportovci jsou zvyklí na testování a další záležitosti s tím spojené. Pokud se opět dotknu krasobruslení, tak třeba největší tým z Montrealu, který má dohromady dvanáct párů, musel být dlouho v bublině. Musí udělat všechno pro to, aby nebyli pozitivní,“ má jasno.

Sám má na covidovou dobu a očkování svůj názor. „Věřím, že to snad pomalu končí. Doufejme, že varianta omikron opravdu není tak agresivní. Rozhodně nejsem odborník, ale snad to bude odeznívat. Očkovat jsem se nechal, covid jsem prodělal. Víc asi udělat nemůžu,“ dodal s úsměvem.