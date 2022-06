Znásilnil nezletilou z Podřipska, rozhodl soud o 21letém muži z Děčínska, který dříve žil i v Lovosicích. V pátek 3. června ho poslal na pět a půl roku do vězení, mohl dostat až 12 let. V udělení trestu při spodní hranici sazby soud přihlédl k věku obžalovaného i jeho částečnému přiznání. Po poradě s obhájcem si muž nechal lhůtu na odvolání stejně jako státní zástupkyně, rozsudek je tak zatím nepravomocný. Obžalovaný reagoval na verdikt bez emocí, bez nich byl i během dokazování. Nevyužil ani práva na poslední slovo. „Nechci nic uvádět,“ reagoval na nabídku soudce k projevu.

K předmětné věci došlo podle žalobkyně loni 29. září na schodech v domě, kde školačka bydlela. „Přes aktivní odpor jí stáhl tepláky a spodní prádlo ke kolenům, klekl si mezi její nohy a vykonal na ní soulož s vyvrcholením do vagíny,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Lenka Letáčková. Pár se předtím stýkal přes rok, muž v telefonu přechovával erotické fotky 13leté a posílal jí videa, jak masturbuje. Postupně víc a víc obtěžoval dívku i její rodinu.

Muž byl obžalovaný z několika přečinů včetně ohrožování výchovy dítěte. Dokazování se ale soustředilo především na sporný bod zločinu znásilnění. Podle obžaloby k němu došlo, obhajoba však tvrdila, že akt byl ze strany dívky dobrovolný. A šlo ho kvalifikovat jen jako „lehčí“ pohlavní zneužití. „Skutek se odehrál v rovině, jak je popsaný v obžalobě,“ tlumočil rozhodnutí senátu jeho předseda Roman Felzmann.

K věci došlo na schodišti v patře větší bytovky, částečně ji zachytila kamera ve výtahu. Soud přihlédl hlavně k výpovědi poškozené, považoval ji za věrohodnou v souladu se závěry znalkyně z oboru dětské psychologie. „Nebyla by schopna zkonstruovat a opakovat takto vymyšlený děj,“ popsala Zuzana Boušková. Rodina oběti ostatně oznámila znásilnění hned, chyběl jakýkoli prostor pro to, aby byla schopná nějak kalkulovat.

Obhajoba argumentovala, že kdyby šlo o znásilnění, dívka by se výrazněji bránila. Mohla volat, k věci došlo za bílého dne v paneláku plném lidí a trvala celou hodinu. „Předmětný pohlavní styk byl nedobrovolný,“ konstatoval však senát. Dívka sex sice nakonec mlčky strpěla, ale nechtěla ho. Popsala, že muže odstrkávala rukou, plakala, měla snahu obléct se, když ji svlékl. To všechno bylo známkou odporu, který muž musel vnímat, ale neakceptoval.

Odsoudili ho také za nebezpečné vyhrožování ve zprávách, které jí posílal těsně před znásilněním. „Mít tě u sebe, chytil bych tě pod krkem, ale tentokrát nepustil,“ psal jí. Nebo: „Připrav se na to, že co se dnes stane, si budeš pamatovat do konce života, jestli to přežiješ.“ Podle žalobkyně Letáčkové to byly jednoznačně výhrůžky, které v dívce vyvolaly strach. „Obsah těch zpráv naplňuje definici důvodné obavy,“ souhlasil senát.

Podle obhajoby muž po výhrůžkách a ještě na cestě za dívkou sex vůbec neplánoval. Mělo k němu dojít pod vlivem momentální situace. „Pokud by plánoval soulož, věřím, že by si s sebou vzal prezervativ,“ prohlásil advokát Pavel Krupka s odkazem na to, že muž s dívkou předtím spával v soukromí a s ochranou. „Každý sexuální akt v sobě obsahuje určitý prvek násilí,“ uvedl také Krupka a přístup dívky srovnal s chováním ženy po mnoha letech manželství, která má sice s manželským sexem problém, ale podvolí se mu, „aby byl klid“.

Zatím nepravomocně uznané znásilnění bylo vyústěním přes rok trvajícího patologického věkově nerovného vztahu. Pár se seznámil na sociálních sítích, pak muž začal za dívkou jezdit a po několika měsících spolu začali intimně žít. Dívka měla muže ráda a nedala na domlouvání rodiny, „aby počkala“. Postupně muž začal žárlil na její spolužáky a chtěl ji vidět za každou cenu. I tehdy, když už ji rodina nepouštěla ven.

I když dívce vzali mobil, podařilo se jí s mužem komunikovat přes počítač. Bylo totiž období covidu a výuka probíhala on-line. On-line si vyměnili i erotické fotky a videa a muž také dívce později vyhrožoval, že její snímky zveřejní. Přespával před domem, otravoval rodinu telefonem a i dívce nakonec jeho jednání přestalo být příjemné. Potom následovaly esemesky za hranou zákona a nakonec i násilný akt na schodišti.

Expert: Pozor na děti u počítače

Nezletilí bývají obětí sexuálních přečinů a zločinů. Ale právě oni zprvu vysílají či přijímají signály v komunikaci se starším agresorem, říká odborník na sociálně patologické jevy z ústecké Univerzity J. E. Purkyně Jiří Škoda.

Jiří Škoda, PF UJEPZdroj: Archiv UJEP„Podobné případy naštěstí nejsou ještě častým jevem, ale obávám se, že jejich četnost bude výrazně narůstat. Souvisí to s nárůstem intenzity rizikového chování dětí v kyberprostoru. Zejména na sociálních sítích jsou děti velmi otevřené, často se na ně registrují i ve věku, kdy to sociální sítě nepřipouštějí, zveřejňují různé fotografie a videa. Tím se vystavují i nebezpečí různých rizikových kontaktů. Zprvu nevinná konverzace často vyústí ve snahu o osobní schůzku. Aktivity dítěte si pak druhá osoba může vyložit po svém a dochází ke zvyšování nátlaku na dítě, které se projevuje stalkingem dítěte či dokonce i jeho přátel a rodiny. V nejkrajnějším případě pak dochází i k nátlaku sexuálního charakteru a více či méně dobrovolnému pohlavnímu styku. Jelikož kyberprostor je pro děti nesmírně lákavé prostředí, je třeba v něm věnovat významnou pozornost prevenci rizikového chování. Ačkoliv je v takovýchto případech dítě vždy obětí, nevědomky nebo v dobré víře je to obvykle právě dítě, kdo vysílá či akceptuje signály, které nakonec mohou mít nepříjemné, či dokonce tragické vyústění.“