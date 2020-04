Pachateli hrozí až osm let vězení. Do objektu se vloupal v době nouzového stavu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Zatím neznámý pachatel se vloupal v Rumburku do bývalého pivovaru. Protože se do objektu vloupal v době nouzového stavu, hrozí už až osm let vězení. "Z objektu si odnesl různé nářadí v celkové hodnotě osm tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin krádeže a pachateli i odcizených věcech pátrají," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.