Děčínský soud potvrdil stejný rozsudek, který už dříve vynesl. Dva měsíce odnětí svobody s podmíněným odkladem na dvanáct měsíců. „Nesouhlasím. Budu dál bojovat,“ řekla odhodlaně po odchodu ze soudní síně viditelně rozrušená Klára P. Už dříve uvedla, že prodlužování soudu má vliv na její zdraví a psychiku, věří prý, že zvítězí spravedlnost a bude zproštěna obvinění.

Křivda, reagovala sestra na podmínku. Soud ji potrestal za ochrnutí pacienta

Celý případ odstartoval už na podzim roku 2017. Klára P. měla tehdy noční službu v děčínské nemocnici. Reagovala na žádost jednoho z pacientů, který si stěžoval, že ho bolí hlava. Píchla mu proto tišící injekci, jenže bez vědomí lékaře. V místě vpichu se později staršímu muži vytvořil rozsáhlý hematom, který musel být operativně odstraněn. Operován musel být kvůli návratu problému dokonce dvakrát. Pacient si později stěžoval také na částečné ochrnutí, to ale soud odmítl. „Skutečně nebyla prokázána žádná příčinná souvislost mezi částečnou nehybností pacienta a tím vpichem,“ uvedl soudce Martin Trubák.

„Jednala sama“

Soud ženu odsoudil za to, že pacientovi z nedbalosti ublížila na zdraví tím, že porušila povinnosti spojené s jejím zaměstnáním. Konstatoval také, že podobné hematomy jsou u starších lidí poměrně běžnou komplikací a vznikl by pravděpodobně i tehdy, pokud by aplikaci injekce nařídil lékař. Pak by v případu velmi pravděpodobně nebyl důvod k trestnímu stíhání, pochybením sestry ale bylo to, že jednala sama. „Bez kompetence, tedy bez pokynu lékaře, aplikovala injekci. Byla prokázána příčinná souvislost vpichu a vzniku hematomu a následných operací. Jsou o tom přesvědčeni také znalci. Skutek byl tedy jednoznačně prokázán,“ pokračoval soudce Trubák.

„Zdravotní sestra bez vědomí lékaře nemůže ordinovat takové injekce,“ uvedl děčínský soudce s tím, že je přesvědčen, že to Klára P. neudělala v žádném případě ve zlém úmyslu, ale snažila se pacientovi ulevit od bolesti. Proto uložil trest na spodní hranici. Stejný, jako při prvním projednání. „Důkazní situace se nezměnila. Na svých závěrech jsem setrval,“ dodal Martin Trubák při vyhlašování rozsudku.

Za nezákonné stíhání dostane zdravotní sestra z Rumburku přes dva miliony korun

Zdravotní sestra s rozsudkem ale zásadně nesouhlasí, ihned v soudní síni se proto odvolala. Už podruhé, případ bude znovu řešit odvolací krajský soud v Ústí nad Labem.

Krajský soud před časem první rozsudek zrušil a vrátil případ zpět do Děčína. Rozsudku tehdy vytkl, že se děčínský soud nedostatečně vypořádal s předloženými důkazy, nedostatečné bylo podle jeho názoru také odůvodnění. Zdravotní sestra i její zaměstnavatel Krajská zdravotní od začátku procesu vinu odmítají.