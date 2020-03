Výtečník se vloupal do neobydleného bytového domu, probíhají tam opravy.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Až osm let za mřížemi hrozí zatím neznámému pachateli, který se v minulých dnech na Šluknovsku vloupal do do neobydleného bytového domu, v němž probíhá rekonstrukce.