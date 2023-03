Děčínští kriminalisté zahájili trestní stíhání skupiny zlodějů, kterou tvořili muži ve věku 26, 27 a 32 let. V Děčíně letos páchali trestnou činnost od začátku do poloviny února, na svědomí mají celkem čtyři případy. Během zhruba dvou týdnů se vloupali do několika hotelů, restaurací a firem v centru Děčína. Tam následně kradli vše, co našli. "Ve třech případech měli společně dva starší obvinění v objektech odcizit různé vybavení či elektroniku, dále také potraviny, ale například i sudy s alkoholem. Ve čtvrtém případě měl jeden ze starších obviněných společně s nejmladším obviněným neoprávněně vniknout do areálu děčínské firmy a odsud odcizit ze služebních vozidel různé věci," informovala policejní mluvčí Eliška Kubíčková a dodala, že celková škoda, kterou trojice způsobila krádežemi i poškozením věcí, byla vyčíslená na částku přesahující 540 tisíc korun.