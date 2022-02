Na takovém místě by člověk vraždu nečekal. Právě k ní ale v klidných lesích pod vrchem Chmelník došlo. Někde v okolí dřevěného sousoší, kde teď potkáte turistu nebo pejskaře, tam v pátek večer zemřel 13letý hoch.

Pravděpodobně se tak stalo po brutálním útoku. Dva podezřelé zadrželi krátce po činu a o víkendu je vyslýchali. V pondělí ráno je už vezli od děčínského soudu do teplické vazební věznice. „Měli jsme obavu, že by se mohli skrývat nebo utéct před trestním stíháním, popřípadě že by mohli v trestné činnosti pokračovat,“ vysvětlil státní zástupce Vladimír Jan.

Zadrženými jsou muži ve věku 15 a 18 let. U soudu se v pondělí ráno ukázaly také jejich matky. Pokud mladíkům vraždu dokážou, staršímu hrozí až 20 let vězení. U mladistvých se dávají poloviční trestní sazby. O okolnostech činu se zatím spekuluje. Podle informací CNN Prima News měla oběť dostat na hlavu pytel. V okolí se říká, že měl být hoch ubit klacky.

Policie prověřuje další vraždu na Děčínsku, obětí má být nezletilý chlapec

Starousedlíci zpod Chmelníku jsou činem zděšeni. Jako Jiřina Krbcová z Vilsnic. Odlehlá oblast podle ní není přes idylické zdání zcela bezpečná. „Ale dosud se tu nic takového nestalo,“ řekla. Pod vrch podle ní chodí mládež z údolních čtvrtí Děčína přes pole. „Sem tam tu někoho potkám. Myslím si, že je to bezpečné místo, nic takového tu nepamatuji,“ řekl v pondělí pejskař, který tu venčil.

U základní školy v nedalekých Želenicích zatím lidé zapalovali svíčky za zesnulého chlapce. „Byl naším žákem,“ řekl ředitel zařízení Miroslav Kettner.

Expert: Za kriminalitou dětí bývá nejčastěji nefunkční rodina

Výjimečnost činu podtrhuje nízký věk oběti i jednoho z pravděpodobných pachatelů. Podle Jiřího Škody z ústecké Univerzity J. E. Purkyně je nejčastější příčinou závažné kriminality u dětí nefunkční rodina. „Z dalších můžeme jmenovat psychické obtíže a abúzus drog. Velmi výraznou roli hrají i vrstevníci, tedy různé party dětí a mladistvých,“ komentoval expert.

Děti si podle něj dokonce ani nemusí být vědomé závažnosti činů, které spáchaly. „Tím ale nechci říci, že neexistují činy, které si i nezletilý pachatel předem promyslí a uváží, a jedná se tak o úmyslné trestné činy. Velký význam přikládám preventivní výchovné péči, především práci s různými typy problémových až nefunkčních rodin,“ dodal Škoda.