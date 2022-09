Senát ústeckého krajského soudu vynesl ve středu 31. srpna rozsudek nad dvěma mladíky, kteří 25. února zavraždili 13letého chlapce. Ke zločinu došlo pod vrchem Chmelníkem nedaleko Děčína. Soud udělil 17 let z možných 20 let staršímu z pachatelů. Mladistvý mohl podle zákona dostat jen půlku nejvyšší sazby, dostal 8,5 roku. Oba dva si vzali lhůtu na případné odvolání, stejně učinila i státní zástupkyně. S přiznanou částí nároků na odškodnění souhlasili všichni přítomní pozůstalí z rodiny, celkem by měli od pachatelů dostat částku kolem 2,4 milionu korun.

Co víme o vraždě po středečním vynesení rozsudku? Zločinu se dopustili 15letý student a 18letý nezaměstnaný 25. února tohoto roku v odpoledních hodinách. A to po předchozí domluvě a naplánování, se kterým začali na počátku února. Dohadovali se o plánu osobně i přes messenger.

Osudného dne vylákali 13letého pod Chmelník. Tam ho chytil jeden z pachatelů do kravaty a strhl jej na zem, kde ho začali bít do břicha. Chlapec se pokusil bránit kopy nohou, dvojice ho ale zaklekla. Z batohu pak vyndali nůž s pilovitým ostřím a špičkou do vidlice. S ním ho řezali do nohou, později i do krku. S kombinačkami, které si také donesli, ho bili do hlavy a obličeje. K bití si pomohli i kameny, které našli na místě. „Poté se nad umírajícím, který při snaze o nádechy chroptěl, natáčeli, odhalovali a natáčeli jeho přirození, vkládali mu do úst zapálenou cigaretu,“ dodal soudce Martin Majchrák.

Mladíci obvinění z vraždy 13letého v Děčíně stanuli před soudem. Oba se přiznali

Pak oběti sundali bundu, vyhrnuli tričko a stáhli tepláky do poloviny hýždí. Na ty mu vyryli pentagram a napsali propiskou na tělo satanistické sentence. Nakonec chlapci nasadili na hlavu mikrotenový sáček, tělo zakryli a zaházeli kameny, klacky a listím.

Seznam poranění byl dlouhý. Bezprostřední příčinou smrti chlapce byl otok mozku. „Umíral pomalu v řádu desítek minut a po celou dobu útoku žil. Vdechoval a polykal krev z poraněných úst, vnímal bolest a způsobené útrapy,“ konstatoval soudce a dodal, že kumpáni nezletilému také ukradli mobil, klíče a část oblečení, které pak vyhodili na různých místech.

Výše trestu rodinu oběti zklamala

Trojice se asi rok před vraždou scházela přes víkendy. Budoucí vrazi chodili ke své oběti i domů. Jaká byla potom motivace vraždy? Podle informací Deníku měla mezi pachateli, kteří pravděpodobně měli homosexuální vztah, vzniknout roztržka, když se jeden z nich do chlapce platonicky zamiloval. Potom za blíže nejasných okolností vznikl mezi oběma plán na vraždu chlapce. Po zločinu se prý chtěli sami zabít. K tomu již nedošlo, nejspíš kvůli tomu, že se do věci vložila matka jednoho z pachatelů, když už se rozjelo pátrání po 13letém chlapci.

Při středečním čtení rozsudku nebyly znát na mladším z pachatelů výraznější emoce. Starší si kryl hlavu, část rozsudku strávil oproti pravidlům vsedě, nejspíš kvůli psychické nevolnosti.

Pochovali 13letou oběť brutálního útoku. Petice brojí za vyšší trest pro vrahy

Podle trestní sazby jim mohl soud udělit vyšší tresty, přistoupil ale k mírnějším. Vedlo ho k tomu několik polehčujících okolností a nepříliš těch přitěžujících, navíc u mladistvého musí senát postupovat ještě mírněji ze zákona.

Polehčující okolností bylo, že už od začátku spolupracovali při vyšetřování. Před soudem pak prohlásili vinu, a tak se mohlo upustit od širšího dokazování. Senát pozdně projevenou upřímnou lítost pachatelům věřil, přihlédl i k tomu, že se něčeho podobného dopustili poprvé a předtím víceméně vedli řádný život. „O to méně pochopitelný ten trestný čin je,“ poznamenal soudce s tím, že přitěžující naopak bylo, že se starší z pachatelů trestného činu dopustil z pomsty.

Rozsudek si vyslechla i rodina oběti, která doufala ve vyšší tresty. I když si uvědomují, že by jim ani to chlapce zpátky nevrátilo. „Tresty se mi zdají hrozně nízké za to, co synovi provedli,“ popsala matka novinářům bezprostřední pocity. Dodala, že během předchozích běžných, ničím nevyčnívajících kamarádských kontaktů dvojice s jejím synem nezaznamenala nic, co by nasvědčovalo zločinu, kterým vše skončilo.