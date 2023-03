Z nájezdu zlodějů se v pátek 17. března vzpamatovával Františkov nad Ploučnicí. V noci na pátek se totiž stal cílem nájezdu zlodějů, kteří se zaměřili na chalupy. Zůstala po nich škoda ve výšce minimálně desítek tisíc korun.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Na první vykradené chalupy přišli Františkovští v pátek ráno, od té doby se policisté z benešovského obvodního oddělení nezastavili. Během dopoledne jim totiž chodilo jedno hlášení za druhým o dalších vykradených chalupách. Do pátečního odpoledne se jejich počet zastavil na čísle šest. "Pachatel vnikl do jednotlivých objektů a odcizil vše, co bylo možné. Dokonce vytrhával kabely a měděná topení," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že škoda nebyla doposud vyčíslená. Pravděpodobně se bude pohybovat nejméně v desítkách tisíc korun.

Kvůli zlodějům měli v pátek ráno výjezd také hasiči, ve františkovském lesním divadle totiž někdo opaloval kabely. Zda pochází z vyloupených domů, nyní zjišťuje policie. "V případě, že někdo viděl podezřelý pohyb osob, žádáme jej o poskytnutí informací buď na policejní služebně, nebo na lince 158," doplnila Hyšplerová.