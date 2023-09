Další surové napadení, kdy jsou aktéry mladiství, řeší policisté v Děčíně. K incidentu došlo v obchodním centru v Děčíně, kde dva mladíci napadli 30letého muže.

Zranění po napadení. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Jeníček Luboš

Oba mladiství stáli v horním patře centra a jeden z nich plivl dolů na muže. Ten si to nechtěl nechat líbit a zamířil pro ochranku, aby záležitost dořešila. Nejprve však zašel na toalety, aby plivanec umyl. Za ním však zamířili i oba mladiství a následně jej tam surově napadli. "Muž upadl do bezvědomí a musel být zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován. Policisté po incidentu na základě popisu začali po pachatelích pátrat. Během pár minut se jim podařilo zadržet mladšího z útočníků a poté i jeho komplice," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Policejní komisař pak zahájil jejich trestní stíhání. Mladšímu z obviněných hrozí za výtržnictví a pokus těžkého ublížení na zdraví trest za mřížemi od 3 do 10 let. Staršímu z obviněných za výtržnictví a pokus ublížení na zdraví 3 roky. Soudce v úterý 12. září oba mladistvé poslal do vazby.