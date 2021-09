Téměř tři a půl roku trvalo, než se případ dostal před soud. Obžalovaný muž, který před soudem přiznal svou vinu, pochybil podle státního zástupce Lubomíra Dolany hned několikrát a porušil několik bezpečnostních předpisů. „Nebyl s řidičem cisterny oblečen do ochranných pracovních pomůcek, nevymezil prostor pro přečerpávání fenolu, ke kterému místo čerpadla použil tlakový vzduch. Věděl, že může ohrozit zdraví a život lidí pohybujících se v areálu společnosti Chemotex, avšak shledal, že takové ohrožení nehrozí,“ uvedl Dolana při čtení obžaloby, ve které Vladimíra M. vinil z obecného ohrožení z nedbalosti.

Podle Vladimíra M. byl postup přečerpávání fenolu ve firmě běžný. Upozornil také na to, že byly nedostatečně nahřáté přepravní cesty. Fenol totiž při nižších teplotách tuhne. „Je mi líto, co se stalo. Práci jsem prováděl tak, jak jsem ji prováděl. Nebyl jsem si vědom toho, že by mohlo dojít k prasknutí hadice, která by měla vydržet 16 atmosfér. Praskla při 1,1 až 1,2 atmosféry,“ řekl u soudu.

Zástupce poškozených Rostislav Sochor se pak podivil tomu, že nejsou trestně stíháni nadřízení Vladimíra M., kteří věděli o porušování bezpečnostní předpisů, za jejichž dodržování byli odpovědní. Podle Sochora nejméně v délce několika let. Advokát obžalovaného Vít Pavko po jednání prohlásil, že se podmínky v děčínské chemičce po neštěstí výrazně změnily a díky značným investicím došlo ke zlepšení bezpečnosti.

Soudní proces především díky přiznání viny obžalovaným skončil po několika desítkách minut a soud mohl po krátké poradě vynést verdikt. Státní zástupce navrhoval výchovný trest, tedy na dolní hranici se zkušební dobou na horní hranici dané zákonem. Podmínku navrhoval také obhájce Vladimíra M., pouze s kratší zkušební dobou. Soud se nakonec přiklonil k názoru státního zástupce. „Obžalovaný se odsuzuje k trestu odnětí svobody v délce trvání 36 měsíců, výkon trestu se odkládá na zkušební dobu 54 měsíců,“ přečetl soudce Marek Řízek v zaplněné soudní síni verdikt.

Zároveň odkázal poškozené s požadavky náhrady škody do civilního sporu. O peníze se kromě zdravotní pojišťovny přihlásili také pozůstalí po dvou zemřelých mužích. Přímo u soudu byl zmocněnec jedné z poškozených, která po obžalovaném požadovala jako odškodné milion korun. Právě zmocněnec byl jediným, kdo si ponechal lhůtu pro možné odvolání. Státní zástupce i obžalovaný se této možnosti vzdali. Rozsudek je tak zatím nepravomocný.

Původně byli obviněni tři lidé. Kromě Vladimíra M. také další dva, kteří měli v podniku dohlížet na dodržování bezpečnostních pravidel. Podle státního zástupce ale ve všech třech případech neměla policie k dispozici dostatek důkazů. Právě kvůli tomu Dolana nejprve u všech tří obviněných zrušil trestní stíhání a vrátil případ policii k došetření. K soudu nakonec dospěl jen Vladimír M.

K neštěstí došlo 26. dubna 2018, kdy do areálu přijela cisterna převážející fenol v tekutém stavu. Po jeho úniku zemřeli dva lidé: řidič kamionu a zaměstnanec firmy, který náhodně okolo cisterny procházel. Jeden z nich zemřel ještě ten samý den, druhý přibližně o měsíc později. Na místě zasahovaly desítky záchranářů včetně letecké záchranné služby. Ošetřili dalších čtrnáct zraněných, které sanitky rozvezly do nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Litoměřicích a České Lípě. Hasiči okamžitě nebezpečný prostor vyklidili, aby se nenadýchali další lidé. Látka při havárii neunikla do kanalizace ani do povrchových vod.

Fenol má celou řadu využití nejen v chemickém průmyslu, ale i ve zdravotnictví. Kromě jiného se používá také při výrobě kosmetiky nebo opalovacích krémů. Právě některé kosmetické přípravky se v chemičce v Boleticích vyrábí. O toxicitě a nebezpečnosti fenolu svědčí také to, že k usmrcení člověka stačí pouze jeden jediný gram. Fenol využívali nacisté za druhé světové války k popravám, například v koncentračních táborech.