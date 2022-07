Jak muž ke zraněním přišel a zda byl pod vlivem alkoholu nebo drog, jak spekulovali místní, zatím není jasné. Zranění si mohl způsobit sám při pokusu o sebevraždu poté, co měl dívku zavraždit. Stejně tak mu je mohla způsobit zavražděná dívka při obraně. Podle informací Deníku z místa se mělo jednat o partnerský spor.

Policie vyšetřuje v Jílovém smrtelný úraz, další člověk skončil v nemocnici

K tragédii, při které nakonec vyhasly dva mladé životy, došlo v pondělí 18. července odpoledne. Do Družstevní ulice v Jílovém se během chvilky sjely dvě sanitky, přiletěl i žlutý záchranářský vrtulník. Dívce ale už nebylo ani přes rozsáhlou resuscitaci možné pomoci, mladíka záchranáři letecky přepravili s život ohrožujícími zraněními do ústecké nemocnice. Tam později zemřel. Vyšetřování si hned na místě převzali krajští kriminalisté, kteří dlouhé hodiny sbírali potřebné informace a důkazy, aby dokázali co nejvíce rozklíčovat průběh tragického děje.

Letos je to už několikátý takový hrůzný čin, kterým se na Děčínsku krajští kriminalisté museli zabývat. Ten první se stal na počátku února, kdy na pomezí Rumburku a Jiříkova bylo nalezeno ohořelé tělo ženy. Pachatel ji dal do pytle, který následně zapálil. Ještě ten samý den se podařilo podezřelého dopadnout, později skončil ve vazbě. Pro obviněného čtyřicetiletého muže to nebylo první setkání s policií. V minulosti totiž už byl odsouzen za pokus o vraždu.

Obviněný z vraždy ženy u Rumburka jde do vazby. O vraždu se už dříve pokusil

Další případ na sebe nenechal dlouho čekat. Na konci února otřásla Děčínskem brutální vražda teprve třináctiletého chlapce, jehož život mají mít na svědomí patnáctiletý a osmnáctiletý mladík. Staršímu hrozí v případě uznání viny až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. I tito mladí muži putovali do vazby. "Měli jsme obavu, že by se mohli skrývat nebo utéct před trestním stíháním, popřípadě že by mohli v trestné činnosti pokračovat," vysvětlil státní zástupce Vladimír Jan.

Vražedný rok 2022: Útok na kojence, ohořelé tělo, zabité dítě, nože i střelba

Zatím poslední pokus o vraždu řešili a velmi rychle vyřešili policisté v Děčíně v první polovině června letošního roku. K rodinnému neštěstí mělo dojít v Děčíně – Loubí, kde měl 25letý mladík pobodat a pořezat svou 42letou matku. Záchranná služba ji následně převezla do děčínské nemocnice. Agresor se sice dal po činu na útěk, policistům ale dlouho neunikal. I za pomoci psovodů ho totiž poměrně rychle dopadli, vyšetřovatel jej následně obvinil z vraždy ve stádiu pokusu. Obviněného muže soud poslal do vazby.

"Pan obviněný byl vzat do vazby z obou navrhovaných důvodů. Tedy z důvodu útěkové vazby a předstižné vazby. Čili byla obava, že by se mohl někde skrývat a zároveň, že by mohl dokonat, případně zopakovat trestnou činnost, pro kterou byl stíhán," uvedl státní zástupce Vojtěch Kallai.