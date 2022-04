Muž údajně pronásledoval několik sousedů v domě, kde bydlí, ale také některé obyvatele domů v sousedství, podle policistů to dělal přinejmenším od roku 2017 do prosince 2021. "Své sousedy měl vytrvale písemně kontaktovat pomocí vzkazů a lístečků vhozených do poštovních schránek nebo ke dveřím, dále pak muž vyhledával jejich osobní blízkost nebo je sledoval. Na jednu z poškozených dokonce pravidelně čekal na zastávce MHD a verbálně ji napadal," pokračovala policejní mluvčí.

V minulých dnech policisté předali muži sdělení o podezření ze spáchání přečinu.