Zpovídá se z perverzních praktik, které vykonával v opilosti a intoxikaci pervitinem v uplynulých letech postupně na osmi ženách, když spaly. Většině z nich bylo nad dvacet let, jedné pouhých osm. Hlavním důkazem jsou videa, která si při tom natáčel. Žalobkyně Simona Konopáčová navrhuje muži za znásilnění devět let ve věznici se zvýšenou ostrahou. A protitoxikomanické a protialkoholní ochranné léčení ambulantní formou.

Kromě léčby pouze symbolický trest několika let vězení chce pro klienta advokát Narcis Tomášek. Podle něho muže provázela pověst hodného a slušného člověka. „Ďáblem“ se stal jen kvůli závislosti. Soud chce ve věci rozhodnout ještě v listopadu.

Ukájel se na nich, když spaly. Podle obžaloby ženy do spánku uvedl, i osmiletou

Během několikahodinového dokazování ve čtvrtek u soud přehrál i několik krátkých videí s jednou ženou ležící na posteli pod peřinou. Muž se ukájel na jejích odhalených zadních partiích, strkal jí do tělních otvorů prsty, pak nad ní masturboval.

„Stydím se, je mi líto, že jsem prováděl takové věci,“ kál se obžalovaný. Ačkoli na invazivní praktiky spící žena nereagovala, muž odmítl, že by jí předtím podal nějaká sedativa. Její útlum přičítal vlivu požitého alkoholu a marihuany.

S tím ale žalobkyně nesouhlasí. „Oběti uváděl do tohoto stavu látkou, která nebyla blíže zjištěna,“ konstatovala Konopáčová. Stopou je příbalový leták prášků s tlumícím účinkem zajištěný u něj doma. Jedna svědkyně také říkala, že měl v lednici kapky nebo prášky. Další uvedla, že se s ním cítila zvláštně unavená. Žádné ženy nepřiznaly, že by s ním byly enormně opilé či „zkouřené“.

Jatka v Pařížské. Narkoman v amoku řezal známého, v krvi blouznil na magistrátu

Přehrávané video nebylo z těch nejexplicitnějších. Na jiných záznamech podle soudu muž svým obětem vsunuje do genitálií i análního otvoru s pomocí lubrikačního gelu umělé penisy. K ruce měl i okurku nebo tubus či štěteček. Na dalších masturbuje v rukách spících žen, v jednom popisovaném případu ženě nůžkami rozstřihl kalhotky.

Jak ve čtvrtek před soudem vypověděla jedna z žen, její intimní snímky muž bez souhlasu pověsil na amatérské pornografické stránky. Na jinou z poškozených měl být násilnický, další vypověděla, že má z jeho počínání trauma.

Přísahá, že ženy ničím neuspal

Státní zástupkyně ale vychází ve svém podezření na medikaci zejména ze znaleckých výpovědí. „Není možné, aby žena spala a nevšimla si, že jí někdo strká prst, vibrátor nebo okurku do pochvy či konečníku. To jsou vjemy tak silné, že z fyziologického spánku by ji probudily,“ řekla gynekoložka Marie Šťastná i soudu.

Podle ní mohl být použit například lexaurin, diazepam, neurol nebo midazolam. „Všechny léky prohloubí relaxaci, vlastně znásobí spánek, udělají ho tvrdší. A ještě udělají následnou amnézii, že si nic nepamatujete, když se vzbudíte,“ popsala znalkyně.

Dotace EU znovu řeší soud i s Kušnierzem. Jde o opravu mosteckého hotelu Cascade

„Je vyloučeno, aby nafilmované praktiky spící zdravé dítě tolerovalo,“ uvedli dětští lékaři Jaroslav Škvor a Jan Pajerka konkrétně k osmileté dívce. „Vylučujeme, že by to tolerovala aspoň bez grimasování či úhybných manévrů,“ doplnili s tím, že musela být něčím intoxikována, respektive sedována.

Obžalovaný v tomto případě tvrdí, že dívka byla unavená z dlouhého výletu a spala přirozeným, hlubokým spánkem. Soudce Martin Majchrák ale nakonec této debatě tak velkou váhu nepřikládá. „Pořád říkáte, že jste je neuspal. Z hlediska zákona je ale úplně jedno, jestli jste zneužil toho, že ženy spí, nebo jste k jejich spánku aktivně přispěl. Standardně je za bezbrannost považován i hluboký přirozený spánek. Je to také znásilnění,“ poučil obžalovaného.

Ten se v závěrečné řeči kál. „Pociťuji nezměrný stud. Byl to totální zkrat ovlivněný omamnými látkami, na kterých jsem byl závislý,“ uvedl muž. Medikaci žen, ale i násilí na nich i přes provedené důkazy znovu důrazně odmítl, dokonce to odpřisáhl na svou rodinu. Část svědkyň označil za nedůvěryhodné také s tím, že i ony pily a fetovaly. Naznačil částečné spiknutí či domluvu proti němu