Soud se zabýval případem, který se stal na podzim 2017. Tehdy měla sestra Klára P. podle obžaloby vpíchnout injekci hospitalizovanému muži, který si stěžoval na bolesti hlavy. Podle rozsudku se tak ale stalo bez vědomí lékaře. Muži se následně vytvořil hematom, který bylo nutné operativně na dvakrát odstranit, a také částečně ochrnul.

„Bez informování lékaře a bez jeho souhlasu aplikovala poškozenému injekci s nezjištěnou látkou. Je prokázaná příčinná souvislost mezi vpichem a vznikem hematomu. Porušila tak důležitou povinnost vyplývající z jejího povolání a funkce,“ řekl soudce Martin Trubák při vynesení rozsudku nad zkušenou sestrou, která na děčínské neurologii pracuje už patnáct let.

Soud rozhodl o trestu dvouměsíčního vězení s roční zkušební dobou a zároveň odkázal poškozené s požadavkem odškodného na občanskoprávní řízení.

Obžalované zdravotnici hrozil až roční pobyt za mřížemi. Žena po celou dobu tvrdila, že dotyčnému žádnou injekci nepíchla. Na její stranu se během hlavního líčení postavilo několik svědků, někteří poukazovali i na to, že vpich byl přelepen náplastí, kterou nemocnice nepoužívá. Jedním z hlavních argumentů pro odsouzení však byla podle soudce identifikace obžalované sestry poškozeným seniorem, který v průběhu procesu zemřel.

„Pokud podala injekci bez vědomí lékaře, jsem přesvědčen, že tak učinila proto, aby poškozenému ulevila od bolestí, kterými trpěl. Vyměřil jsem velmi nízký trest s ohledem na to, že paní obžalovaná je osobou bezúhonnou, má výborné hodnocení z práce. Můžeme se jen dohadovat o tom, co ji vedlo k tomu, že injekci podala,“ vysvětlil trest při spodní hranici soudce Trubák.

Samotná obžalovaná Klára P. věřila v osvobození, její advokát ve své závěrečné řeči právě zproštění obžaloby navrhl. „Je to taková křivda, která se nedá ani popsat, nedá se ani vylíčit. Co je to za ponížení, když mne odsoudí za něco, co jsem neudělala. Nezlobte se, nemohu ani mluvit,“ odcházela v slzách od děčínského soudu nepravomocně odsouzená sestra.

Její advokát se proti rozsudku na místě odvolal, státní zástupkyně si ponechala lhůtu. Případem se tak bude zabývat ústecký krajský soud.

Rozsudek si přímo v soudní síni vyslechla také vdova po poškozeném Miroslavu U. „Snad dojde spravedlnost do cíle. Už jsem tomu nedávala žádnou naději, protože muž zemřel. Nejvíc mi bylo líto jeho, protože už před tím byl nemocný,“ uvedla po vyhlášení rozsudku vdova.