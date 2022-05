Okresní soud loni ženě udělil dvouměsíční trest s ročním podmínečným odkladem, proti kterému se odvolala. To ale po rozhodnutí krajského soudu již neplatí a případ bude znovu pokračovat v Děčíně. „Myslela jsem, že už ten soud bude za mnou. Je to jen prodlužování na úkor mého zdraví a mé psychiky. Úleva by to pro mne byla, pokud by to byl konec. Spravedlnost to pro mne ještě pořád není,“ neskrývala zklamání po vyhlášení rozsudku obžalovaná žena. Soud se zabýval případem, který se stal na podzim 2017. Tehdy měla sestra Klára P. podle obžaloby vpíchnout injekci hospitalizovanému muži, který si stěžoval na bolesti hlavy. Podle rozsudku se tak ale stalo bez vědomí lékaře. Muži se následně vytvořil hematom, který bylo nutné operativně na dvakrát odstranit, a také částečně ochrnul. Zdravotní sestra i její zaměstnavatel Krajská zdravotní vinu odmítají.