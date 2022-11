Soudní jednání bylo vzhledem k nízkému věku jednoho z odsouzených neveřejné. „Všechna podaná odvolání jsme odmítli,“ řekla po skončení novinářům zpravodajka Pavla Augustinová. Odvolání státní zástupkyně směrem k vyšším trestům pražský senát nevyhověl. Ústecký soud podle něj rozhodoval správně: uděloval dostatečné tresty při vyšší hranici sazby a přihlédl k polehčujícím okolnostem obžalovaných včetně jejich nízkého věku i lítosti. „Činu litují, o tom asi není pochyb. A znalci konstatovali, že by se jednání nedopustili, pokud by se k tomu vzájemně nepodněcovali,“ popsala soudkyně.

Pražský senát ale nad dvojicí vrahů ani nepřimhouřil oko a tresty odsouzeným nesnížil, jak chtěli. Tresty udělené prvoinstančním soudem pokládá Vrchní soud za přiměřené. Vrazi svůj zločin naplánovali a byli prakticky plně příčetní. „Ani jeden netrpí duševní poruchou, tam je problematický osobnostní vývoj, který se podepsal na snížení rozpoznávacích a ovládacích schopností,“ doplnila Augustinová. Soud nesouzněl ani s tím, že by odsouzení mohli trpět sexuální úchylkou. V jejich natáčení nahého těla oběti spatřoval senát spíše bezcitnost a snahu chlapce ponížit.

Co bylo za trýznivou vraždou 13letého: rituál i pomsta žárlícího spolupachatele

Na Pankrác přijela i matka zavražděného chlapce. S udělenými tresty se nesmířila a nejradši by byla, kdyby oběma udělili doživotí. To ovšem nyní zákon neumožňuje. V jejich nápravu žena nevěří. „Nikdy se s tím nesmířím, měl celý život před sebou. Věděli to dopředu, plánovali to, mohli to kdykoli zvrátit, rozmyslet si to,“ řekla matka novinářům na chodbě soudu.

Lítosti, kterou projevili na jednání, jehož se mohla účastnit, příliš nevěřila. Podle ní byla účelová a považovala ji hlavně za lítost sebe samých. Ztráta syna ji bolí. „Tady je ten kráter, díra,“ ukázala si žena v emocích na srdce.

Advokát staršího z odsouzených Zdeněk Pánek na chodbě soudu uvedl, že se s klientem bude radit o případném dovolání k Nejvyššímu soudu. „My jsme dovozovali, že ten trest je přísný a jsou splněny podmínky pro uložení mírnějšího,“ vysvětlil advokát.

Výši nižšího trestu, který si 18,5letý muž představoval, obhájce nespecifikoval. Doplnil ale, že namísto do vězení se zvýšenou ostrahou chce jeho klient do mírnějšího typu vězení pouze s ostrahou, a to s ohledem na nenarušenost jeho osoby.

Umíral pomalu

Celá trojice se asi rok před vraždou scházela přes víkendy. Budoucí vrazi chodili ke své oběti i domů. Mezi spolupachateli a jejich obětí byl pravděpodobně platonický milostný vztah. Zločinu se mladíci dopustili za bílého dne po předchozí domluvě. 25. února vylákali 13letého pod Chmelník. Tam ho bili rukama, kombinačkami i kameny a řezali nožem. „Poté se nad umírajícím, který při snaze o nádechy chroptěl, natáčeli, odhalovali a natáčeli jeho přirození, vkládali mu do úst zapálenou cigaretu,“ dodal soudce Martin Majchrák při veřejném vyhlášení prvoinstančního rozsudku.

Pak mladíci jejich oběti sundali bundu, vyhrnuli tričko a stáhli tepláky do poloviny hýždí. Na ty mu vyryli pentagram a napsali propiskou na tělo satanistické sentence. Nakonec chlapci nasadili na hlavu mikrotenový sáček, tělo zakryli a zaházeli kameny, klacky a listím. Seznam poranění byl dlouhý. Bezprostřední příčinou smrti chlapce byl otok mozku. „Umíral pomalu v řádu desítek minut a po celou dobu útoku žil. Vdechoval a polykal krev z poraněných úst, vnímal bolest a způsobené útrapy,“ konstatoval soudce.