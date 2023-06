Čárami a aurami se soudy často nezabývají. U okresního v Ústí nad Labem to dnes bylo jinak. A to když sem z Děčína vážil cestu 32letý kartář Tomáš Dzurko. Toho na svobodě stíhají kvůli podvodu. V regionu měl oklamat dvě ženy. Ty mu v řádu týdnů postupně poslaly víc než milion a půl korun. A to v důvěře, že jim prostřednictvím údajných věšteckých schopností pomůže s jejich osobními problémy.

Rodák z Prešova sice nepopírá, že peníze od žen dostal. Ale prý je neoklamal a rituály skutečně prováděl. Pokud nebyly spokojené, mohly služby reklamovat. I když má prý muž na věštění živnost, o jeho schopnostech může soud z řady důvodů pochybovat. Mimo jiné i proto, že místo aby se na ženy během magických rituálů plně napojil, seděl v kasínu, nebo utrácel peníze za zlato. Umění čar a kouzel dnes muž mohl soudu předvést. Ale odmítl to s tím, že mu není dobře.

„Člověk se takzvaně hodí do transu“

Dzurko si od žen přišel postupně na různé, až statisícové částky. O další a další peníze si sám psal. Například s odůvodněním, že je potřeba odvrátit nebezpečí, hrozící blízkým žen. „Využil jejich tíživé situace,“ shrnul žalobce Jakub Juřica. Neuvěřitelnou výši požadovaných obnosů muž vysvětluje nákupem speciálních svíček a kamenů. A hlavně mírou duchovní síly, kterou věnuje různě náročným situacím v životě klientů. Jak se Dzurko na lidi vlastně napojí? „Člověk se takzvaně hodí do transu,“ vysvětlil s tím, že vidí aury klientů a vysílá k nim energie.

Muž u soudu vypovídal a přiznal, že peníze dostal. „Je pravdou, že veškeré finance, které dvě klientky zaslaly, přišly na účet,“ potvrdil Dzurko. Ale pohnutky prý měl čisté a ženám chtěl pomoct. „Nechtěl nikoho podvést ani zneužít tísně,“ vysvětlil advokát Richard Třeštík. O svých schopnostech je Dzurko přesvědčen. „Ovládám to, dělám to od třinácti let a na základě toho jsem si založil živnost. Dokládám to účetní a daním to,“ dodal obžalovaný s tím, že věštění z karet se věnovala už jeho babička na Slovensku. Ta si ovšem za podobné služby účtovala jen kafe a cigarety.

„Co vydělám, automaticky kasíno“

Dzurko zdůraznil, že klienti mají možnost jeho služby reklamovat a apeloval na jejich vůli a rozum. „Záleží na člověku, jestli to vezme, nebo ne,“ uvedl Dzurko. Ten zároveň přiznal, že sám sobě si pomoct věštbami nemůže. Magie mu nepomůže ani s exekucemi, které přiznal. Ani se závislostí na hraní v klubu. Zde dokáže strávit hodiny denně. „Co vydělám, automaticky kasíno. Chtěl jsem s tím skončit. Ale kamarádka mi napíše, a už jsem v tom,“ popsal obžalovaný s tím, že prý hraje kvůli depresím z toho, že ho nechala družka.

Kvůli závislosti na hraní chodí i k psychiatrovi a má problémy se spaním. Tím, že na dnešek spal jen hodinu, také vysvětlil, proč se nedokáže napojit na státního zástupce, jak Juřica chtěl. K předchozím pokusům pracovat ve skladu nebo jako pokojský v hotelu se muž nejspíš jen tak vrátit nehodlá a dál se zabývá věštěním. „Včera jsem si zrovna psal s paní,“ řekl u soudu. Na různých profilech, které si založil, vystupuje i jako žena. Soud po dnešním přečtení obžaloby a výslechu obžalovaného líčení odročil.

Obžalovaný Tomáš Dzurko dál figuruje na Facebooku pod níže uvedenými pseudonymy.

Některé můžou být už nefunkční, pod jinými může vystupovat nově, pozn. red.

• Tommy Mág

• Gabriel Ezoterik Čaroděj

• Léčitelka Věštkyně

• František Čaroděj Kindrik

• Tom Vizionář Jasnovidec

• Kartářka Cikánka Žaneta

• Kartářka Věštica Verunka

• Mág Erik