Dramatická honička začala letos 8. srpna ve Schmilce poté, kdy auto, které řídil odsouzený Mohamad Ali, chtěli zkontrolovat němečtí celníci. Ten měl v tu chvíli za sebou stovky kilometrů, osm lidí vezl v autě přes celé Česko, svou cestu začal na Slovensku. Na výzvy k zastavení nereagoval a dojel až k zátarasu do Bad Schandau. „Naboural služební vozidlo německé celní správy a následně odjel směrem do České republiky. V Postelwitz jej znovu zastavili němečtí celníci, kteří otevřeli dveře u řidiče, který se následně rozjel směrem do České republiky,“ popsal při vynášení rozsudku začátek velkého policejního pronásledování ve dvou státech soudce Jiří Uřídil. Jeho senát ve středu potvrdil dohodu o vině a trestu, kterou s obžalovaným uzavřel státní zástupce.