Přímo před soudem obviněný muž nevypovídal, soud se tak pouze seznámil s listinnými dokumenty, které předložil státní zástupce. „Pan obviněný byl vzat do vazby z obou navrhovaných důvodů. Tedy z důvodu útěkové vazby a předstižné vazby. Čili byla obava, že by se mohl někde skrývat a zároveň, že by mohl dokonat, případně zopakovat trestnou činnost, pro kterou byl stíhán,“ uvedl státní zástupce Vojtěch Kallai. Prozatím nechtěl komentovat motiv činu. Pokud muže soud uzná vinným, hrozí mu podle nynější právní kvalifikace jeho činu 10 až 18 let ve vězení. V průběhu vyšetřování se ale může kvalifikace změnit i směrem k vyšším sazbám.