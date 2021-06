Muž se představoval třeba jako zástupce advokátní kanceláře Allen & Overy, sliboval lidem vymožení peněz s pomocí známých ve veřejné správě, jako falešný zástupce reálné investiční společnosti AVANT si zase bral a nevracel peníze s příslibem zhodnocení.

Krajský soud v Ústí nad Labem v pátek nad 33letým podvodníkem z Prahy vynesl výchovný trest tří let vězení s podmíněným odkladem na pět let. Muž ale musí obětem své výřečnosti splatit miliony a aspoň na pět let zastavit své „jakobypodnikání“. Na náhradu škody si bude muset vydělat poctivě. Rozsudek v kauze, kterou zprvu rozplétalo ústecké krajské policejní ředitelství, je nepravomocný.

Hricko peníze od lidí po předchozí dohodě vybíral po benzinových pumpách nebo hotelích, také si je nechával posílat na účet několika žen. Nekale získané miliony nejspíš padly na jeho dřívější exekuce i náročný životní styl. Dnes je muž v insolvenci. Naprostá většina obraných lidí z Varnsdorfu, Příbrami, České Třebové, Karlových Varů, Plzně, Olomouce i Prahy dosud nedostala své peníze zpět. „Obviněný jednak postupně vylákal od poškozených celkem nejméně 8 224 794 korun, jednak se dále pokusil vylákat nejméně 980 000 korun,“ shrnul státní zástupce Tomáš Skála.

Petr Hricko se ke všemu přiznal a svých činů zalitoval. „Byla to blbost, kterou už nikdy v životě neudělám. Myslel jsem si asi, že budu lepší táta,“ řekl Hricko. Slíbil, že až splatí insolvenci, začne splácet i lidem poškozeným jeho zločinným jednáním. Do vězení se mu nechtělo, za dostatečný trest má sedm měsíců vazby. „Další vězení by byl trest především pro moji rodinu,“ zlomil se mu hlas, když popsal, že se stará o dvě nezletilé děti i nemocného otce.

Za zločin podvodu tohoto rozsahu muži hrozilo až osm let ve vězení, žalobce trval na polovině. Trestní senát ale přesvědčilo Hrickovo prohlášení viny, jeho dosavadní čistý trestní rejstřík, rodinné poměry obžalovaného i několik záruk a přímluv: od otce, který teď dal nezvedenému synovi práci ve svém holičství, od veslařů pražského klubu Slavia, které Hricko stříhá, i příbramských vodních záchranářů, u kterých dobrovolničí na odběrech vzorků testů na covid.

Do Prahy se muž vracel s očividným ulehčením. Proti tříletému podmíněnému trestu se odvolávat nebude. „Během zkušební doby pěti let bude muset prokázat, že to bylo vybočení,“ poznamenal předseda senátu Ondřej Peřich. A varoval muže, že kdyby se snad chtěl splácení vyhýbat, soud může nepodmíněný trest přezkoumat. „Snad se tady dnes vidíme naposled,“ uzavřel soudce.

Žalobce si ale nechal lhůtu na případné odvolání, rozsudek je tak zatím nepravomocný.