Ve středu 15. září se jednalo o návrhu žalobce na uložení psychiatrické ochranné léčby ústavní formou. „Vzhledem k tomu, že strany trvaly na výslechu znalců, bylo jednání odročeno, aby mohli být vyslyšeni,“ řekl k výsledku jednání státní zástupce Vladimír Jan s tím, že by to mělo být v průběhu října. Mladíkovi se z domu nechce. „Můj návrh je, aby probíhala dál ambulantní léčba. Řádně užívám léky a není žádný problém,“ uvedl Dominik S. s tím, že také abstinuje od alkoholu i drog.

Trestní stíhání vyšetřovatelé zastavili už v dubnu. Podle znalců nebyl Dominik S. při spáchání trestného činu příčetný. Uznali ale, že je potenciálně nebezpečný pro společnost. Z vazby tak putoval do psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích. Odsud ho ale propustili. „Řekli, že nejsem klasický pacient, jakého vídají. Že jsem inteligentní a mám dobré vnímání,“ vysvětlil Dominik S. ve středu 15. září senátu ústeckého krajského soudu. Teď opět žije nejen s otcem, ale i s dalšími členy rodiny.

Bylo z toho velké haló, když v Jiříkově u Rumburku bodl loni v červnu 25letý invalida Dominik S. nožem do krku svého otce. Stalo se tak v jejich bytě v paneláku. Staršího muže musel vrtulník ihned transportovat na JIP. Přežil, ale ze zranění si odnesl vážné zdravotní komplikace. Dominik S., který měl dříve psychické problémy a užíval také drogy a alkohol, šel do vazby, ale teď je znovu na svobodě. Oba dva dokonce opět žijí spolu.

Trestní stíhání násilníka z Jiříkova zastavili pro jeho nepříčetnost. Z vazby šel do léčebny, z té ho ale záhy propustili. Věc je dál v řešení, muž na svobodě.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.