Staršího z nich zastupuje advokát Zdeněk Pánek, který to médiím i okomentoval. „Je to jeho svobodné rozhodnutí, vycházel z toho, co je napsáno v obžalobě. Jsou to i jeho názory na výsledky přípravného řízení,“ uvedl obhájce s tím, že motivací jeho klienta k přiznání nebylo vyhnout se přísnějšímu trestu.

Oba dva muže viní z vraždy a krádeže. „Nejvyšší možný trest u dospělého pachatele je až 20 let, u mladistvého hrozí až 10 let odnětí svobody,“ vypočítala státní zástupkyně Martina Dvořáková s tím, že navrhuje nejvyšší možné nepodmíněné tresty. Kromě toho obžalovaným hrozí také velké náklady spojené se způsobenou škodou.

Pochovali 13letou oběť brutálního útoku. Petice brojí za vyšší trest pro vrahy

„Rodiče, sestra a prarodiče uplatňují nárok na náhradu nemajetkové újmy vůči oběma obžalovaným, i vůči mladistvému,“ uvedla zmocněnkyně poškozených Lucie Kyčková. Tři z příbuzných požadují přes milion korun, dva z nich pod milion. Proti výši trestu a náhradě škody by se obžalovaní teoreticky odvolat mohli.

Rodiče se bojí pouštět děti ven

Pietní místo za chlapce u jeho školy v Děčíně se svíčkami a fotkou zůstalo několik týdnů po události, na pohřeb přišlo mnoho lidí. Petici za snížení trestní odpovědnosti pro mladistvého vraha podepsalo přes 13 tisíc lidí. Iniciátorka Iva Vospálková petici posílala na okresní soud v Děčíně a krajský soud v Ústí i ministerstvo spravedlnosti. Od té doby v Děčíně naštěstí k žádné podobné události mezi tak mladými lidmi nedošlo, lidé si ji ale pamatují. „Rodiče se bojí pouštět děti ven,“ potvrdila Vospálková.

Po pondělním výslechu obžalovaných a příbuzných by v následujících dnech měli hovořit znalci z oboru psychologie a psychiatrie, pravděpodobný je i brzký rozsudek.