Josefa Hambálka, který v době vzniku radarové kauzy působil jako neuvolněný místostarosta Varnsdorfu, státní zástupce viní z toho, že předal firmě pořádající tendr na pronájem radarů špatná data. Kvůli tomu pak probíhalo výběrové řízení v mírnějším režimu. „Celý proces výběru šel mimo mne, s výjimkou mé účasti v hodnotící komisi jsem se na něm nepodílel,“ řekl ve středu Hambálek soudu. Odmítl také, že měl připravovat podklady k výběrovému řízení. Uvedl, že v době, kdy rada města vybírala pronajímatele radarů, kterým se nakonec stala firma WST, která je taky obžalovaná, se jednání rady neúčastnil, protože byl dlouhodobě v zahraničí. „Dokonce jsem ani nevěděl, že se to bude projednávat a neměl jsem ani přístup k podkladům. V době, kdy jsem byl v zahraničí, jsem se snažil nekomunikovat, co se týče městského úřadu,“ hájil se bývalý místostarosta Varnsdorfu s tím, že přes léto jezdí vždy na týden až měsíc do zahraničí, vrátí se na týden do Česka a následně jede opět do ciziny. Hambálek pobíral odměnu neuvolněného starosty i v době, kdy dlouhodobě pobýval v cizině, čemuž se podivila soudkyně Kamila Krejcarová. Stejně jako tomu, že se snažil přenést odpovědnost za rozhodování na úředníky radnice. „Proč tam vůbec je starosta, místostarosta, rada, zastupitelstvo, když z vašich odpovědí vyplývá, že o všem rozhodují úředníci? Proč berete odměny, proč vykonáváte ty funkce a nosíte na hrudi řetězy, když se u soudu vždycky ukáže, že za všechno mohou úředníci?“ ptala se Krejcarová.

WST podle Hambálka nabídla 300 korun za jeden změřený přestupek, druhá firma v tendru 430 korun, navíc ještě požadovala měsíční paušál.

Podle Hambálka nikdo neočekával, že radary naměří tolik přestupků. První faktura od firmy WST dosáhla 14 milionů, ačkoliv smlouva byla uzavřena jen na jeden milion korun. Během prvního období tak radary odhalily více než 45 tisíc řidičů, kteří překročili rychlost. Právě s takto velkým počtem podle Hambálka nikdo nepočítal.

Soud začal rozplétat radarovou kauzu ve Varnsdorfu, obžalovaní vinu odmítli

Ve středu vypovídala také třetí obžalovaná, přítelkyně Stanislava Horáčka Eva Petružálková. Také ona odmítla, že by firma WST nějakým způsobem financovala stavbu domu, který společně s Horáčkem staví. „Výstavba rodinného domu probíhá dodavatelskými firmami, částečně svépomocí. Investice z mé strany byly skoro čtyři miliony, což činí mnohem více, než kolik je v posudku policie. Nevím, čím jsem se měla obohatit. Veškeré náklady související se stavbou domu jsem vždy řádně hradila,“ řekla ve svém monologu Petružálková, která využila svého práva a odmítla odpovídat na dotazy státního zástupce, soudu nebo obhájců. Řekla také, že ji uráží, jak o ní státní zástupce píše v obžalobě. „Velmi se mne to dotýká. Je to pro mne dost ponižující, protože jsem se ničeho špatného nedopustila. Jsem pracovitý poctivý člověk, který rád pomáhá,“ doplnila obžalovaná s tím, že je nevinná.

Proces bude před ústeckým krajským soudem pokračovat od 4. do 8. března. Před senát by měl předstoupit obžalovaný Miloš Schubert, ředitel společnosti WST. Naplánovaný je také výslech sedmi svědků obžaloby, obhajoba pak bude chtít vyslechnout lidi z okruhu tehdejšího zastupitelstva a rady města. Přečteny by měly být také znalecké posudky.