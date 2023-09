Hlavní líčení v této věci se odbylo během několika hodin jednoho dne, obžalovaný totiž prohlásil vinu, a dokazování bylo jen krátké. Mladík se kál: „Dívám se na to hodně špatně, furt si to vyčítám a mrzí mě to,“ popsal muž své pocity zhruba po osmi měsících vazby. „V tu chvíli jsem to pod alkoholem nevnímal, až druhý den mi to došlo, to už bylo pozdě,“ dodal Šmíd, který ani jednoho muže neznal a verbálně a později i fyzicky na ně útočil prakticky náhodou, nejspíš z rozladění hádkou s jednou známou.

„Původně jsem navrhoval 5,5 roku ve věznici s ostrahou,“ shrnul žalobce Vladimír Jan v jeho závěrečné řeči s tím, že prohlášení viny bere jako pozitivní věc a je pro ještě větší snížení trestu. Za snížení pochopitelně ještě více plédoval Šmídův advokát s tím, že obžalovaný vyjádřil upřímnou lítost, spolupracoval a ještě za jeho života poškozenému napsal omluvný dopis. „Nekladl žádné vytáčky ani hloupé poznámky,“ zdůraznil obhájce a chtěl pro Šmída mimořádně trest ještě pod spodní hranicí pěti let.

I díky uvěřitelnému pokání v ohrádce si Šmíd odnesl jen pět let vězení, a to i když byl ohrožen až desetiletou trestní sazbou. Výrazně mu pomohlo prohlášení viny. „Je to skutečnost, která mu významně ulehčuje,“ potvrdila soudkyně Vladimíra Kodatová. Další polehčující okolností byl pro senát nízký věk obžalovaného, když se trestného činu dopustil těsně před dovršením 22 let. Soud přihlédl také k tomu, že i když to mělo tragické následky, mladík „jen“ do někoho strčil, tedy nedopustil se nijak dramatického útoku.

Senát ale nešel pod sazbu 5-10 let, jak navrhoval advokát. A to vzhledem k tomu, že muž zaútočil hned na dva seniory, tedy fyzicky nepoměrně slabší osoby. „A byl si moc dobře vědom, že když se napije, má s tím problémy,“ upozornila předsedkyně senátu, která také připomněla, že u seniora se nejednalo o nijak náhlé úmrtí. Poškozený trpěl, musel se podrobit náročným operacím, šest týdnů ležel, měl vleklý zápal plic a při oživování utrpěl zranění. Šmíd se vzdal práva na odvolání, verdikt je pravomocný.

Dvaadvacetiletý Filip Šmíd z Rumburku se vyučil zámečníkem, poslední trvalé bydliště má ve Varnsdorfu, na svobodě pracoval jako mechanik v Jiřetíně pod Jedlovou a poslední dobou se často stěhoval. Nyní poputuje z teplické vazby do věznice s ostrahou. Ještě jako mladistvého ho soudili za krádež a do hledáčku policie se dostal i za spolupachatelství. I na předchozích deliktech se podepsal alkohol. Senátu přiznal, že na svobodě dvakrát denně kouřil marihuanu a skoro každý den vypil flašku tvrdého alkoholu.