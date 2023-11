Předseda je totiž ochoten soudcům tento benefit přiznat, jen pokud budou na soudu fyzicky aspoň tři hodiny denně. Soudci to pokládají za irelevantní podmínku. A co víc, dokonce úplně odmítají podstupovat evidenci docházky. Bizarní a marginální pře je vyústěním rozsáhlejších sporů služebně starších děčínských soudců s jejich novým předsedou Janem Tichým. Ten začal měnit zdejší zavedená pravidla i proto, že děčínský soud byl léta na chvostu statistik výkonnosti.

Vzbouření děčínští soudci vystoupili v Lounech s tím, že na stravenky mají mít tak jako dříve nárok, i když jsou celý den pracovně v terénu, nebo pracují na home office. Status soudce navíc chápou co do evidence docházky jinak než status běžného zaměstnance soudu. „U ministrů také nikdo nečeká, že si pípnou, když jdou do práce, a pak když jdou z ní,“ přirovnali soudci. A také je jim nepříjemné, že může mít správa soudu i předseda díky vnitřnímu informačnímu systému přehled o tak soukromých věcech, jako zda na soudě jsou, nebo ne, nebo dokonce že jsou nemocní. To je podle nich proti GDPR a celá věc má prý tak složité právní pozadí, že by se jí možná měly zabývat spíš vyšší justiční instance, než jen jiný okresní soud.

To všechno jejich šéfovi Tichému přijde jako zcela scestné. „Stravenka nesouvisí ani se specifickým postavením soudce, ani s ústavním právem,“ tvrdí předseda a argumentuje provozními a například i bezpečnostními důvody evidence. „Když začne na soudu hořet, je důležité vědět, kdo na soudu je, nebo není,“ říká Tichý.

Netradiční soudní pře nemá po dnešku vyústění, obě strany se v Lounech ještě nejméně jednou opět sejdou. „Co se týče zaměstnaneckého benefitu, přikláním se spíše k tomu, že předseda má možnosti si podmínky upravit,“ uvedl v zatím předběžném hodnocení lounský soudce Tomáš Machytka. A to s tím, že jak předseda Tichý nastavil nová pravidla v Děčíně, není zvláště obtěžující.

Na stravenky navíc zaměstnanci nárok ze zákona nemají a zároveň je ze zákona možné evidovat jejich přítomnost na pracovišti. Lounský soudce však přesto nebude mít nejjednodušší rozhodování. A to vzhledem k tomu, že české soudy v evidování soudců na pracovišti nemají jednotnou koncepci, rozdíly v jednotlivých okresech jsou přitom značné.

