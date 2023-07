Na Děčínsku je o dva dealery méně. Kriminalisté z rumburského toxi týmu odhalili další případ drogové kriminality. Zadrželi dva lidi, kteří se podíleli na distribuci pervitinu.

Zajištěné drogy u dealerů. | Foto: Policie ČR

Kriminalisté při řešení případu zasahovali na několika místech v katastru Rumburku a Varnsdorfu a obvinili 50letou ženu a 51letého muže. Oba dealeři nakupovali a následně prodávali pervitin drogově závislým. Šlo o recidivisty, které už za drogovou trestnou činnost řešili v minulosti, oba mezi sebou spolupracovali.

Obviněné dealerce prokázali, že od roku 2021 do června 2023 poskytla narkomanům nejméně ve 480 případech dávku pervitinu. Při domovní prohlídce zajistili předměty určené k prodeji drog, jako například digitální váhy. Při prohlídce osobního auta obviněného muže pak našli a zajistili pervitin v množství bezmála 46 gramů, který měl připraven k prodeji v plastových sáčcích a dalších 5 gramů drogy měl u sebe. Zajištěné věci putovaly na expertízu. Muže dále kriminalisté viní z toho, že nejméně od října 2022 do července 2023 poskytl dalším lidem více než 80 gramů pervitinu.

Drogově závislé zásoboval pervitinem. Dealerovi z Děčína hrozí pět let vězení

"Policejní komisařka podala podněty státnímu zástupci na vydání návrhů na vzetí obviněných do vazby. Oba tyto návrhy soudce okresního soudu akceptoval a na obviněné uvalil vazbu. V případě uznání viny u soudu jim hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že na kauze drogové kriminality policisté dále intenzivně pracují.