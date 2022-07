Trest tří let podmíněně odložený na 5 let a dohled si ve čtvrtek 21. července vyslechla u ústeckého krajského soudu Vladimíra T. Senát se shodl s žalobkyní, že 37letá bývalá prostitutka z Teplicka nechala v létě 2019 vyfotit stálého zákazníka z Německa její čtyřleté nahé dítě v erotických polohách. „Vydala dítě k výrobě pornografického díla,“ shrnula o obžalované soudkyně Kamila Krejcarová s tím, že kromě obchodování s lidmi ohrožovala výchovu dítěte. Žena to popírala a i po rozsudku si nechala lhůtu na případné odvolání.