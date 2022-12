Rodačka z Děčína utekla v mládí do Prahy. „Na svoje dětství vzpomínám ráda. V kolektivu jsem neměla problémy, neutíkala jsem z domova, netoulala jsem se, ani nelhala. Byla jsem vlastně taková vzorňačka,“ glosovala svůj někdejší útlý věk žena u soudu.

Pak se v ní něco zlomilo a poprvé vraždila, když jí bylo 16 let. To bylo v roce roce 1981. Obětí byl senior, kterému poskytla sexuální služby. Jelikož jí muž zaplatil méně, než měl, zmocnil se jí záchvat vzteku a vrhla se na seniora. Nejprve jej opakovaně praštila kladivem do hlavy, pak mu zasadila bezmála dvě desítky ran nožem do hrudníku. Její běsnění nebralo konce a na závěr ho ještě několikrát bodla šídlem do obličeje. Byla za to odsouzena na sedm let, protože však byla mladistvá, Nejvyšší soud jí trest snížil na 4,5 roku.

Po propuštění se živila krádežemi, své oběti uspávala hypnotiky. V roce 1994 ale jeden z mužů zemřel na zástavu srdce. Fabiánová šla tentokrát do vězení na 10 let. V roce 2001 požádala o podmínečné propuštění a soud ji vyhověl.

Fabiánová se ocitla na svobodě a součástí podmínky byl i zákaz pobytu v Praze. Ovšem 29. května 2003 vystoupila z děčínského autobusu na Florenci a o pár stovek metrů dál se seznámila s osmasedumdesátiletým panem Augustinem, který ji pozval na skleničku. Nakonec u něho zůstala Fabiánová na noc.

Augustina zabila sekáčkem na maso. Po vraždě mu vzala peníze a několik obrazů. „Ty obrazy mi dal Gusta. Sám je sňal ze stěny a vyřízl z rámu. Chtěl mi jen pomoci, abych mohla zaplatit nájem. Já ho nezabila, kdo ví, kdo přišel do bytu po mně,“ řekla Fabiánová u soudu.

Večerník Praha v lednu 2005 informoval o doživotí pro sériovou vražedkyni Jaroslavu FabiánovouZdroj: Deník/ Archiv VLP

Pár týdnů poté se seznámila s jedenatřicetiletým mužem, kterého policisté po několika dnech objevili mrtvého s 38 bodnými ranami. Fabiánovou usvědčila mimo jiné analýza DNA, která se našla za nehty oběti.

Za tyto vraždy i další zločiny byla vražedkyně odsouzena na doživotí. Fabiánová patří po roce 1990 mezi tři ženy, které nejvyšší možný trest dostaly.

„Za dlouhou řadu let své praxe jsem se nesetkal se ženou, která by měla na svědomí tolik závažných trestných činů,“ řekl před lety Deníku kriminalista obeznámený s případy.

Řádění Uspávačky Jarky se dostalo i do populárního seriálu Případy 1. oddělení. V šestém dílu první řady nazvaném Nenávist zahrála vražedkyni Anna Polívková.