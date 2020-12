Zadržení měli podle německé policie způsobit krádežemi aut škodu nejméně čtyři miliony korun. Auta po krádeži převezli do České republiky, kde je buď legalizovali, nebo rozebrali na díly. „Na základě několikaměsíční intenzivní spolupráce českých a německých policistů, kteří se podíleli na akci s krycím názvem Zittau, bylo vydáno pět evropských zatýkacích rozkazů na organizovanou skupinu občanů České republiky,“ uvedl mluvčí české policie Daniel Vítek.

Jeho němečtí kolegové pětici podezřívají z mnoha krádeží osobních aut na východě Saska, jejich specialitou pak byly Škody Octavia. Na české straně se do pátrání zapojil tým krajského ředitelství s příznačným názvem Savo, který postupně shromažďoval důkazy. Byl také u samotného zadržení, na kterém se na Šluknovsku podílely desítky policistů.

Řada domovních prohlídek

„Po půl páté ráno proběhl koordinovaný zásah na obou stranách hranice, při kterém bylo zatčeno pět osob, z toho čtyři muži skončili v poutech policistů ze zásahové jednotky v České republice a jeden podezřelý byl zatčen v Německu,“ přiblížil noční zátah z minulého týdne Daniel Vítek. Následovalo 17 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při kterých policisté nalezli dohromady osm ukradených aut, tři skelety vozidel a značné množství náhradních dílů z kradených octavií.



Všichni muži, kteří byli zadrženi na českém území, jsou nyní ve vazbě, kde čekají na vydání do Německa. „Dvě za zajištěných aut byla ještě neporušená, dalším třem už chyběly některé díly,“ doplnil mluvčí saské policie z Görlitz Tom Bernhardt.

Do vyšetřování krádeží aut se zapojila také Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jeden ze zadržených je totiž policista. „Na vyšetřování úzce spolupracujeme s ústeckým krajským ředitelstvím policie,“ uvedla mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Podle informací Deníku to byli právě krajští detektivové, kdo údajné zapojení při vyšetřování odhalil.



Na Děčínsku to není v posledních letech první podobný gang, který policie odhalila. Zlodějům nahrává blízkost Německa i dostatek míst, kde mohou kradená auta ukrýt. Například v roce 2012 si detektivové nejprve přišli pro několik zlodějů aut, v jejichž čele stál cizinec. Na základě tohoto vyšetřování se pak policisté zaměřili na jednu ze stanic technické kontroly, kde mělo docházet k legalizaci ukradených vozidel. O rok později si pak přišli příslušníci speciálního protimafiánského útvaru pro další partu zlodějů přímo v Děčíně.