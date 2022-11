Podle doposud získaných poznatků by se mělo jednat o muže ve věku 20 až 25 let, 165 až 170 centimetrů vysokého. "Byl oblečen do černo-šedé bundy na zip s kapucí, na rukou měl černé rukavice. Bunda měla na levé přední straně bílý nápis KILPI. Dále byl oblečen do černých kalhot či tepláků a obut do tmavé obuvi nad kotníky. Muž měl na obličeji světle modrou lékařskou roušku, na hlavě pak černou čepici," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.