Další internetový podvodník si vymyslel historku, aby okradl ženu z Děčínska. Vsadil na originalitu a vydával se za belgického obchodníka s kakaovými boby. Případ řeší policie.

Podvody na internetu. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Že se stala obětí podvodu, oznámila žena z Děčínska kriminalistům. Tu už loni v listopadu podvodník oslovil prostřednictvím sociální sítě a během několikaměsíční elektronické komunikace plné smyšlených historek ženu přesvědčil, aby mu posílala peníze. Vymyslel si, že odjel do Afriky pro kakaové boby, kde se stal obětí přepadení a přesvědčil ji, aby mu pomohla zařídit zaplacení výloh za léčení, zaplacení zálohy za kakaové boby, cla a zpáteční letenky. Peníze mu žena posílala postupně podle jeho instrukcí prostřednictvím pobočky společnosti poskytující převody peněz do zahraničí. Od listopadu do dubna tak z ženy vylákal více než 700 tisíc korun.

Internetoví podvodníci dál řádí. Muž chtěl prodat kolo, přišel o čtvrt milionu

Případ prověřují děčínští kriminalisté, pachateli za podvod hrozí v případě jeho vypátrání a uznání viny u soudu pětileté vězení. "Žena samozřejmě není první obětí podvodníků, kteří mají různé legendy a praktiky, jak z důvěřivých lidí vylákat peníze. Vystupují pod různými identitami. Může jít o americké vojáky, právníky, lékaře, umělce, obchodníky či námořníky. Buďte proto obezřetní a dobře si rozmyslete komu a za co své peníze posíláte," sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Na důvěřivost doplatila nedávno také seniorka z Děčínska, kterou podvodníci vydávající se za architekta ze Švédska a námořníka z Itálie připravili o více než 1,5 milionu korun.