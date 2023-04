Podvody se datují do let 2020–21, poškození jsou z celé České republiky. Vyšetřování potvrdili policejní mluvčí z dvou krajů. „Na začátku února bylo zahájeno trestní stíhání sedmadvacetiletého muže jako obviněného ze spáchání trestných činů podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a vydírání,“ uvádí Dagmar Sochorová z krajského ředitelství policie Libereckého kraje s tím, že celková škoda je kolem 750 tisíc korun. „Trestní stíhání obviněného je v současné době vedeno jako proti uprchlému, a to vzhledem ke skutečnosti, že se mu vyhýbá pobytem v cizině,“ dodává mluvčí. Věc šetří kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou.

Trestním stíháním proti osobě, která podvodným jednáním prostřednictvím inzerátů zveřejněných na internetu vylákala různé finanční částky od většího množství poškozených, se zabývá i vyšetřovatel chomutovského územního odboru. „Celkem tato osoba způsobila škodu přesahující milion korun, byla obviněna ze spáchání zločinu podvodu a je stíhána jako uprchlá,“ říká Miroslava Glogovská z krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Podle důvěryhodných informací Deníku jde o jednu a tutéž osobu jako v případě muže, stíhaného na Liberecku. Pochází z Třebíčska. Podvody měl podle zdrojů redakce s pomocí několika lidí páchat z Ruska, kde se pravděpodobně dosud nachází.

Jedním z několika stovek podvedených Čechů je také Milan z Jablonce. Byl okraden dva tři roky zpátky. „Nepřišel jsem o horentní sumy. Odpovídal jsem na inzerát na lego pro děti,“ popisuje Milan. Hračku za původní cenu kolem 1 500 korun nabízely podobné inzeráty za 800, Milana zaujal ten za 650. „Bylo to opravdu za supr cenu, tak jsem na to skočil,“ přiznává muž. Inzerent reagoval rychle a hned zažádal o převod peněz. „A pak najednou žádná reakce,“ líčí Milan, který nejprve muže urgoval. „Začal jsem pak zjišťovat na různých fórech a googlil to jméno a zjistil jsem, že bylo minimálně dvě stě dalších lidí, kteří na to skočili. A že ten člověk takto inzeruje pod různými jmény,“ doplňuje muž, který věc nejprve neúspěšně řešil s bankou a záhy ji nahlásil na policii.

To zjevně udělala řada dalších podvedených lidí. A sám Milan si nějakou dobu psal s dvěma z nich, aby se vzájemně informovali o tom, na jaké cestě je dopadení muže. Ondřej z Klášterce nad Ohří si od stejného podvodníka mínil koupit herní konzoli Play Station 4. „Nabízel ji za poměrně normální cenu, nějaké peníze jsem zaplatil dopředu a pak se ten člověk už neozýval,“ popisuje mladík s tím, že mu inzerát přišel důvěryhodný mimo jiné proto, že mu prodávající poslal snímky jeho údajné občanky a řidičáku. „Kupoval jsem si to ještě za dětské kapesné. To mě mrzelo. Bohužel lidi jsou, jaký jsou a někteří jsou zlí,“ konstatuje Ondřej. Ten si od té doby na internetových bazarech dává pozor, nakupuje jen přes důvěryhodné zdroje a nikdy inzerentům nedává peníze dopředu.

Na Sbazaru nejsou podvody bohužel nijak neobvyklé. Tento však odpovídá sofistikovanějšímu podvodu, realizovanému organizovanou skupinou. „I s takovými podvody se ale setkáváme a apelujeme proto na uživatele, aby byli při nakupování ostražití,“ říká Pavel Kolář, ředitel divize oborových služeb Seznam.cz s tím, že speciální pozornost si zaslouží nákup dražšího zboží. Doporučil by osobní komunikaci s prodejcem, fyzickou prohlídku zboží a ideálně i převzetí na veřejném místě. „Stejně tak není od věci kontrola historie profilů prodávajících. U zcela nově založených bych se měl více na pozoru,“ radí Kolář.

Podvodníci podle něj v poslední době zlepšují modus operandi. V minulosti byla většina podvodných inzerátů lámanou češtinou, dnes to tak už často není. Odhalení podvodu je tak mnohem složitější. Nabídku administrátoři průběžně kontrolují, a pokud narazí na závadný inzerát, z nabídky jej ihned stahují. Aktivní je také komunita uživatelů, která s nahlašováním závadného obsahu administrátorům pomáhá.