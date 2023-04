O více než 200 tisíc korun přišel nedávno muž z Děčína, který se snažil prodat na bazarovém portálu dětské kolo. Naletěl totiž na triky internetových podvodníků, kteří mu následně ukradli peníze z jeho účtu.

Internetový podvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Krátce po vystavení nabízeného kola na internetovém bazaru se muži z Děčína ozval zájemce o koupi. Ten krom platby za koupi nabídl také dopravu prostřednictvím kurýrní společnosti na vlastní náklady. E-mailem pak prodávajícímu poslal internetový odkaz na stránky, které se tvářily jako skutečné kurýrní společnosti. Podle instrukcí zde vyplnil všechny požadované údaje včetně těch k platební kartě a k přihlášení do internetového bankovnictví. Už při tomto požadavku měl muž zpozornit, rychle stránku zavřít a především žádné údaje nevyplňovat. Že to byla chyba je vyplnit, zjistil velmi záhy. „Neznámý pachatel pak po získání informací a údajů neoprávněně vstoupil do internetového bankovnictví poškozeného muže a z jeho účtu odčerpal více než 220 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Případem se nyní zabývá děčínská kriminálka.

Policie opakovaně před podobnými postupy internetových podvodníků varuje. „Nikdy nevyplňujte údaje z vaší platební karty, když vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl, okrást vás,“ doplnila Kubíčková.