Možnost investice do kryptoměn se pro ženu z Děčínska proměnila v čistou ztrátu. Stačilo kliknout na odkaz a pak přijmout pomoc od údajného odborníka. Během krátké doby přišla důvěřivá žena o téměř dva miliony korun.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Když žena klikla na nabídku na investici do kryptoměny, ozval se jí zatím neznámý podvodník s tím, že ji celým procesem investice provede. Údajnému specialistovi tak poslala číslo účtu i platební karty, kopii občanky a fotografii. Ani to, že k takové investici někdo potřebuje její fotografii, ženu nezarazilo. „Zároveň ji telefonicky navedl, jak si má do svého počítače nainstalovat aplikaci umožňující vzdálený přístup jiného uživatele. O týden později poškozenou kontaktoval údajný pracovník finančního oddělení a sdělil jí číslo účtu, kam má poslat 35 tisíc eur,“ popsala policejní mluvčí Alena Bartošová.