Dalšími případy internetových podvodů se zabývají děčínští kriminalisté. Oběťmi se tentokrát stali muž a žena z Děčínska, ze kterých falešní bankéři vylákali nemalé částky.

Letos v květnu narazil muž z Děčínska na internetu na reklamu s výhodnou investiční nabídkou. Ta nabízela obchodování na akciovém trhu. Muž si reklamu rozklikl a následně ho telefonicky kontaktoval muž, který se mu představil jako osobní bankéř. Poškozený podle jeho instrukcí do svého mobilního telefonu i počítače instaloval program na jeho vzdálenou správu a poté opakovaně zasílal své finanční prostředky na různé bankovní účty v Česku i zahraničí. "Nejprve finanční prostředky zasílal jako počáteční investici pro obchod a následně pak jako investice do kryptoměny Bitcoin, až během necelého měsíce odeslal na různé bankovní účty více než jeden milion korun. Je velmi pravděpodobné, že své investice nikdy nedostane zpět," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Falešnému bankéři hrozí za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací v případě dopadení a prokázání viny až osm let za mřížemi. "Opětovně apelujeme na občany, aby v žádném případě nedovolovali vzdáleně vstupovat do jejich zařízení někomu, koho neznají. Pokud investování nerozumíte, tak se mu pokud možno vyhýbejte," doplnila Kubíčková.

V těchto dnech se kriminalisté zabývají dalším podobným případem. 29letou ženu z Děčínska kontaktoval z několika telefonních čísel muž vydávající se za pracovníka banky s tím, že její bankovní účet byl napaden a její finanční prostředky na účtu je potřeba urychleně ochránit převedením na jiné bankovní účty. Podvodník tak z mladé ženy, která podle jeho instrukcí během jediného dne zaslala na několik bankovních účtů peníze, vylákal bezmála 200 tisíc korun. Po neznámém podvodníkovi policisté pátrají.

"Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud vás tímto způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte," varují policisté.

Co dělat, pokud jste se vy nebo někdo z vašeho okolí s takovým podvodem setkali?

• Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

• Aktualizujte software, antivirový program, firewall.

• Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

• Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

