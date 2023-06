Krajský soud potvrdil trest zdravotní sestře Kláře P., která na neurologii děčínské nemocnice bez vědomí lékaře vpíchla 75letému pacientovi injekci, po které měl muž zdravotní problémy. Proti rozsudku okresního soudu v Děčíně, který rozhodl o dvouměsíčním vězení s ročním odkladem, se v říjnu 2022 obžalovaná už podruhé odvolala. Krajský soud však odvolání zamítl, rozsudek je pravomocný.

Zdravotní sestra Klára P. Archivní foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

V říjnu 2022 děčínský soud napodruhé odsoudil zdravotní sestru Kláru P. na dva měsíce s ročním podmíněným odkladem za ublížení na zdraví z nedbalosti. První rozsudek z října 2021 krajský soud po odvolání sestry zrušil a vrátil věc k projednání zpět do Děčína. Rozsudku tehdy vytkl, že se děčínský soud nedostatečně vypořádal s předloženými důkazy, nedostatečné bylo podle jeho názoru také odůvodnění. Zabýval se případem tedy podruhé.

Případ se stal na podzim 2017. Tehdy měla zdravotní sestra Klára P. podle obžaloby vpíchnout injekci hospitalizovanému muži, který si stěžoval na bolesti hlavy. Podle rozsudku se tak ale stalo bez vědomí lékaře. Muži se následně vytvořil hematom, který bylo nutné operativně nadvakrát odstranit. „Bez informování lékaře a bez jeho souhlasu aplikovala poškozenému injekci s nezjištěnou látkou. Je prokázaná příčinná souvislost mezi vpichem a vznikem hematomu. Porušila tak důležitou povinnost vyplývající z jejího povolání a funkce,“ řekl před dvěma lety v Děčíně soudce Martin Trubák při vynesení rozsudku nad sestrou.

Soud dal podruhé děčínské sestře podmínku. Za injekci, kterou píchla bez lékaře

Pacient si později stěžoval také na částečné ochrnutí, to ale soud odmítl. „Skutečně nebyla prokázána žádná příčinná souvislost mezi částečnou nehybností pacienta a tím vpichem,“ uvedl Trubák.

Okresní soud v Děčíně tak loni ženu odsoudil za to, že pacientovi z nedbalosti ublížila na zdraví tím, že porušila povinnosti spojené s jejím zaměstnáním. Konstatoval také, že podobné hematomy jsou u starších lidí poměrně běžnou komplikací a vznikl by pravděpodobně i tehdy, pokud by aplikaci injekce nařídil lékař. Pak by v případu velmi pravděpodobně nebyl důvod k trestnímu stíhání, pochybením sestry ale bylo to, že jednala sama. Děčínský soudce také dříve uvedl, že je přesvědčen, že to Klára P. neudělala v žádném případě ve zlém úmyslu, ale snažila se pacientovi ulevit od bolesti. Proto uložil trest na spodní hranici.

Krajský soud vrátil případ ochrnutí po injekci v nemocnici do Děčína

Žena po celou dobu tvrdila, že dotyčnému žádnou injekci nepíchla. Na její stranu se postavilo několik svědků, někteří poukazovali i na to, že vpich byl přelepen náplastí, kterou nemocnice nepoužívá. Obžalovanou sestru ale identifikoval poškozený senior, který v průběhu procesu zemřel.