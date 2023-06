„Nevzpomínám si, co to bylo za den. Při závěrečných zkouškách jsem skutečně panu G. předal pět tisíc korun. Tyto peníze byly směřovány víceméně na jeho aktivity, především sportovní. A chov jeho exotických zvířat. Nebyl to úplatek, nebyl to oficiální sponzorský dar, byl to pouze peněžitý dar panu G,“ odmítl Karel K. během výslechu, že by uplácel. Bývalý komisař, kterému peníze dal, se věnoval například sálovému fotbalu. Kromě toho řekl, že neočekával, že za tyto peníze budou mít jeho studenti u zkoušek nějaké výhody. Na druhou stranu ale připustil, že určité úlevy měli.

Majitel autoškoly z Doks podle svých slov podporuje převážně na Českolipsku řadu nejen sportovních činností finančně i materiálně, kdy například má poskytovat školkám nebo školám autodopravu. Na dotaz soudu uvedl, že všechny tyto sponzorské smlouvy má řádně evidované a uplatňuje si je do daní. V případě daru bývalému zkušebnímu komisaři z Varnsdorfu tomu ale tak nebylo.

Kromě Karla K. se před senát postavila také majitelka další autoškoly, která odmítla vypovídat. Stejně tak nechtěl v pátek vypovídat bývalý zkušební komisař Radek Š. Krátce pak vypovídal muž, který měl za svou dceru vyplnit test závěrečné zkoušky. „Skutek se stal, ale nevěděl jsem, že píšu test za naši dceru. To bych nikdy neudělal. Byla to sázka, zda zvládnu test na 100 procent. Že je to test mé dcery jsem se dozvěděl až později, když jsem se ptal dcery nakolik bodů test napsala. Věděl jsem, že ho nepsala, protože nestihla přijet včas. Na to konto jsme jí s manželkou zakázali si řidičský průkaz vyzvednout. Takže jej nevlastní,“ uvedl ve své krátké výpovědi Petr V.. V přípravném řízení ale nic takového neřekl, v tom odmítl vypovídat.

Proces bude pokračovat ve druhé polovině srpna výslechem šestého obžalovaného, který se na první dva dny ze zdravotních důvodů omluvil.