Škodu přes 380 tisíc korun způsobila trojice zlodějů, kteří v Děčíně v několika objektech kradli vše, co jim přišlo pod ruku. Kriminalistům se je podařilo dopadnout.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Děčínští kriminalisté objasnili celkem osm případů vloupání, ke kterým došlo letos od února do srpna na různých místech v Děčíně. Dopadli tři podezřelé muže ve věku 32, 33 a 35 let. Muži se v některých případech společně a někdy samostatně vloupali do několika objektů, a to domů, skladů firem, garáže, sklepní kóje, chatky nebo zahradního domku, kde kradli různé vybavení, elektrické nářadí, jízdní kolo, elektrokolo, koloběžku, ale i motocykl a alkohol.

Vzhledem k tomu, že byl nejstarší z mužů za podobný trestný čin už soudně trestán, putoval do vazby, kde si počká na verdikt soudu. Za krádež mu hrozí až pět let vězení. "Dva mladší podezřelé muže policisté v rámci zkráceného přípravného postavili do 48 hodin před soud, který jim uložil nepodmíněné tresty, které si již odpykávají ve věznici s ostrahou," sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.