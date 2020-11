Až dva roky navíc může strávit za mřížemi mladík, který se vyhýbal vězení. Dvacetiletý muž byl odsouzen k několikaměsíčnímu vězení.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

"Přestože si výzvu k nástupu do vězení převzal, ve stanoveném termínu do něj nenastoupil, takže na něj byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. V minulých dnech ho kontrolovali děčínští policisté, kteří ho následně eskortovali do věznice," uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.