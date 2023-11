Nejméně dvě oběti z Děčínska, z toho jednu nezletilou, má sexuální predátor, který využil ke zneužití mladých dívek sociální sítě. Po dívkách kromě jiného chtěl odhalené fotografie. Muže nedávno policisté zadrželi a obvinili hned ze čtyř trestných činů.

Internet a sociální sítě nejsou jen místem zábavy, ale také nebezpečí. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Podle zjištění kriminalistů měl mladý muž navázat kontakt s oběma dívkami prostřednictvím sociální sítě, na které si je náhodně vytipoval. „Mladistvou dívku měl po krátké nezávazné komunikaci v září letošního roku vyzvat, aby mu zaslala intimní fotografie a videa. V průběhu prověřování vyšlo najevo, že obdobným způsobem měl již od srpna loňského roku, tedy delší dobu, komunikovat i s druhou poškozenou mladou ženou,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

S odhalenými fotografiemi a videy se ale muž nespokojil a požadoval po dívkách schůzku a sex, za který byl ochoten zaplatit. Když odmítly, měl jim začít vyhrožovat, že zašle jejich odhalené fotografie a videa jejich přátelům. V tu chvíli se do celé věci vložili policisté. „Kriminalisté provedli domovní prohlídku, při které zajistili věci důležité pro trestní řízení a podezřelého zadrželi. Následně zahájili trestní stíhání 22letého muže ze Středočeského kraje a obvinili ho ze spáchání trestných činů sexuální nátlak, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a svádění k pohlavnímu styku,“ doplnila Kubíčková s tím, že muži hrozí v případě uznání viny až pět let za mřížemi.

Policie v souvislosti s tímto případem varuje před neobezřetným chováním ve virtuálním světě, přidávání si neznámých lidí do seznamu přátel nebo sdělováním nejrůznějších citlivých informací včetně těch se sexuálním kontextem. „Dále také platí, že ani osobě, kterou dobře známe, není vhodné posílat fotografie či videa, která mohou být zneužita k dalšímu vydírání. Rozhodně radíme neposílat nikomu sexuální návrhy či zprávy se sexuální tématikou, a už vůbec ne obrazový materiál tohoto druhu. Na podobné zprávy radíme vůbec nereagovat,“ varuje před podobnými praktikami policejní mluvčí Eliška Kubíčková s tím, že pokud už se dítě stane obětí takového jednání, mělo by překonat svůj stud a svěřit se dospělému, kterému důvěřuje. Ten by měl okamžitě kontaktovat Policii ČR.

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura