Ve vazební věznici skončila čtveřice cizinců, kterou policie podezřívá z převaděčství. Minulý týden měli převážet více než čtyřicet Syřanu přes hranici, odhalila je ale policejní hlídka a zadržela je v Mikulášovicích.

Policie zastavila v Mikulášovicích dodávku plnou běženců. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

"Kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyř zadržených cizinců a obvinili je ze spáchání zločinu organizování a umožnění nedovoleného překroční státní hranice ve formě spolupachatelství," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Policejní komisař podal podnět státnímu zástupci na uvalení vazby. Soud se s názorem policie i státního zástupce ztotožnil a všechny čtyři zadržené poslal do vazby. V případě prokázání viny u soudu jim hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let.

Bilance zátahu z Mikulášovic: Chytili 42 prchajících migrantů a čtyři převaděče

Podezřelou dodávku z Polska chtěla policejní hlídka zkontrolovat ve středu 25. listopadu. Pro policisty bylo velkým překvapením, když z šedivé dodávky vyskákalo několik desítek lidí a dali se v Mikulášovicích na útěk po hlavní silnici. V Česku se podařilo zajistit jen tři uprchlíky, další zamířili do sousedního Německa, jehož policii ta česká informovala. Kvůli útěku migrantů se rozjela rozsáhlá pátrací akce na obou stranách hranice, do které byly zapojené i vrtulníky. „Od německých kolegů jsme obdrželi informaci, že na jejich území vypátrali 39 Syřanů,“ sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Uprchlíci byli v autě v nelidských podmínkách bez dostatku přísunu vzduchu a bez přístupu k vodě.

Zdroj: Se svolením Lucie Hajošové