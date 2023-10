/FOTO, VIDEO/ Více než čtyři desítky běženců dokázali převaděči nacpat do polské dodávky, kterou ve středu 25. října odpoledne policisté kontrolovali v Mikulášovicích. Většina uprchlíků ze Sýrie dokázala utéct do Německa, kde je zajistili němečtí policisté. Ti čeští pak zadrželi čtyři převaděče, kteří nyní čekají v cele na další vyšetřování.

Policie zastavila v Mikulášovicích dodávku plnou běženců. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Pro policisty bylo velkým překvapením, když při běžné kontrole z šedivé dodávky vyskákalo několik desítek lidí a dali se v Mikulášovicích na útěk po hlavní silnici. V Česku se podařilo zajistit jen tři uprchlíky, další zamířili do sousedního Německa, jehož policii ta česká informovala. Kvůli útěku migrantů se rozjela rozsáhlá pátrací akce na obou stranách hranice, do které byly zapojené i vrtulníky. „Od německých kolegů jsme obdrželi informaci, že na jejich území vypátrali 39 Syřanů,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková. Uprchlíci byli v autě v nelidských podmínkách bez dostatku přísunu vzduchu a bez přístupu k vodě.

Policie zadržela na Děčínsku dodávku s migranty, někteří utekli do Německa

Kromě syrských uprchlíků utekl také řidič polské dodávky, která měla zcela zničené pravé zadní kolo. „Policistům se v průběhu pátrací akce podařilo zadržet řidiče dodávky a další tři podezřelé muže cizí státní příslušnosti, kteří měli dodávku doprovázet v osobním vozidle,“ doplnila Kubíčková. Všichni čtyři cizinci jsou podezřelí z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Zdroj: Se svolením Lucie Hajošové

Sýrie je v kategorii zemí, které sužuje válečný konflikt. Pokud tedy v Česku zajistí při nelegální migraci Syřany, nemůže je policie vyhostit do jejich rodné země. V jednotlivých případech pak postupuje individuálně a nabízí se několik možných řešení. Jedním z nich je, že si zajištěný uprchlík požádá v Česku o azyl. Této možnosti ale příliš nevyužívají, protože míří na západ od českých hranic a azylové řízení v Česku by jim znemožnilo získat azyl jinde. Druhou možností je navrátit takové lidi do země, ze které k nám přišli. Je ale nezbytně nutné prokázat, že opravdu z této země do Česka přicestovali, nejčastěji se jedná o Slovensko. Pokud se to nepodaří prokázat, musí nelegální migranti opustit do data stanoveného policií Českou republiku.

Česká republika provozuje také několik zařízení určených pro cizince. Pobývat v nich ale mohou jen žadatelé o azyl. Správa uprchlických zařízení provozuje pobytová střediska například v Zastávce u Brna nebo v Bělé pod Bezdězem. Pokud žadatelé azyl získají, přesouvají se do integračních azylových středisek, ta jsou v Česku čtyři. Jedno z nich je v Ústí nad Labem – Předlicích.