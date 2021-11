Přepadení pošty společně s předešlými třemi ozbrojenými loupežemi na benzínkách řešil v pondělí dopoledne 1. listopadu teplický soud. Na svědomí ho má mít podle obžaloby trojlístek pachatelů.

Tři benzínky a jednu poštu měl přepadnout během října 2019 Jakub B. z Chlumce na Ústecku. Nebyl na to ale sám. V rolích kompliců, kteří vždy čekali v autě nedaleko míst přepadení, policie usvědčila Soňu M. a Martina H, rovněž z Ústeckého kraje. Čtyři ozbrojené loupeže, při kterých si trojlístek pachatelů přišel na přibližně 100 tisíc korun, teď řeší teplický soud. Právě na Teplicku totiž série začala. Zároveň tu ale také skončila cesta dvou pachatelů. Zásahová jednotka je pár hodin po poslední loupeži na Děčínsku zadržela v teplické Olympii.

V jednací síni zazněly v pondělí dvě výpovědi obžalovaných. Soudkyně je četla, protože při předešlých jednáních u výslechů někteří z trojice policií označených pachatelů nebyli přítomni. „Přečtu je postupně, budete se k tomu moci vyjádřit, případně se směrem k dalším obžalovaným dotázat pro nějaké doplnění,“ uvedla soudkyně Lucie Yakut.

V soudní síni panovalo v pondělí napětí. Hlavnímu pachateli Jakubovi B. se totiž nelíbilo, že jeho tehdejší 30letá partnerka Soňa M. nedodržela dohodu o předem domluvené výpovědi. „Takovou špínu, co tady na mě před soudem hází. I ze soukromí, to se musím bránit. Tvrdí, že vůbec nevěděla, že jedeme přepadnout benzínky nebo poštu. To ale není vůbec pravda, dokonce počítala i peníze v autě,“ lamentoval směrem k další obžalované hlavní pachatel.

Z obžaloby vyplývá, že jde o dva roky staré případy. První přepadení proběhlo 1. října 2018 v Bílině. „Obviněný Jakub B. po opuštění vozidla vstoupil zahalený do kapuce s maskou bílé barvy zakrývající obličej do prodejny benzínové čerpací stanice. Na obsluhující ženu namířil plastovou maketu pistole. Požadoval vydání peněz. Žena mu ze strachu dala finanční hotovost ve výši 9 225 korun,“ uvádí obžaloba. Pak muž z místa utekl zpět k autu, ve kterém na něj čekala Soňa M. Odjeli spolu.

Podobně se odehrávala další dvě loupežná přepadení čerpacích stanic, 7. října v lokalitě Ládví v Praze – Kobylisích a 10. října u Siřejovic na 44. kilometru dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Při nich si tentokrát už v trojici s 33letým Martinem H. lapkové přilepšili o dalších 50 tisíc korun. „Odcizené peníze si vždy rozdělili a užili pro vlastní potřebu,“ píše se v obžalobě.

„Proč říká, že o ničem nevěděla? Vždyť jsme se o tom bavili v autě. Počítala peníze a rozdělovali si je,“ říkal v pondělí soudu Jakub B. Jeho tehdejší partnerka si ale stála při pondělním líčení na svém. Ve výpovědích už předtím uváděla, že nikdy nevěděla, kam a proč jedou. „Chtěl, abych tam s ním jezdila jako psychická podpora. Ale, že jede přepadnout nějakou benzínku, to mi neříkal. Mluvil vždy o tom, že si skočí za kamarádem, který mu dluží peníze,“ sdělila do protokolu už při výslechu na policii. V pondělí u soudu nechtěla na výpověď obžalovaného reagovat.

Poslední v řadě loupežných sérií na řadu přišla pošta v Boleticích na Děčínsku. Tu má na svědomí podle obžaloby pouze dvojice Jakub B. a Soňa M. "Jdu jen někoho vystrašit, hned jsem zpátky," řekl lupič před přepadením. Žena jako policií označený spolupachatel opět čekala na svého komplice připravená venku v nastartovaném autě. Maketou pistole a maskou přes obličej vybavený lupič si z přepážky poštovního úřadu odnesl přes 44 tisíc korun.

Partnerský vztah mezi obviněnými Jakubem a Soňou nebyl růžový, v některých fázích ho provázely také drogy. Ty už ale Soňa M. podle svých slov dávno neužívá. S partnerem se rozešli. Jak už při předešlých jednáních žena podotkla, Jakub B. jí měl fyzicky ubližovat a vyhrožovat násilím. Proč ale od něj v té době neutekla, fyzické napadání neohlásila, a naopak ho údajně podporovala v loupežích, Soňa M. u soudu v pondělí nevysvětlila.

Teplický soud v pondělí nevynesl rozsudek, neskončilo ještě dokazování. Jednání bylo odročeno na prosinec. To už by ale předsedkyně senátu Lucie Yakut chtěla případ uzavřít a vyřknout výsledek, včetně trestů pro obviněné. Oba obžalovaní muži jsou v současné době za mřížemi, takže je z jednací síně odvedla eskorta. Žena zůstává na svobodě. K teplickému soudu ji doprovodila její sestra. „Litujeme toho, co se stalo. Je to těžké pro celou rodinu, zejména pro maminku,“ uvedla na chodbě.

Podle trestního zákoníku hrozí za popsaná ozbrojená přepadení Jakubovi B. až 10 let vězení. Spolupachatelé, kteří vždy čekali v autě a samotného aktu se na benzínkách ani na poště nezúčastnili, mohou podle prokázání podílu dostat nižší trest, případně podmínky. Soud při vyměřování jednotlivých trestů nejspíše přihlédne také k tomu, že šlo o sérii přepadení.