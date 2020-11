Několik vykradených sklepů musí řešit policisté na Děčínsku. Dva "navštívil" zloděj v Děčíně, další lapka v Jiříkově.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Děčíně vnikl do suterénu domu, kde se vloupal do sklepní kóje, ze které odcizil dámské kolo a další věci celkem za více než 12 tisíc korun. Z vedlejší kóje pak ukradl hudební zesilovač v hodnotě pět tisíc korun," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Protože se lapka dopustil činu v době nouzového stavu, hrozí mu až osm let za mřížemi.