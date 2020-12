Zloděj odnesl počítače a externí disky. Hrozí mu osm let vězení.

Vůz české policie - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Vloupání do ordinace řeší policisté na Šluknovsku. "Počítače, monitory a externí disky, to je lup, který si odnesl neznámý zloděj. Předběžná škoda byla vyčíslena na osmdesát tisíc korun," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek. Pokud se pachatel najde, hrozí mu kvůli nouzovému stavu osm let za mřížemi.