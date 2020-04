Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Vyřešit problémy ve vztahu se snažil 28letý muž z Děčínska, nezvolil ale nejlepší způsob, dobýval se do cizího bytu. "Po půlnoci vylezl na balkon panelového bytu ve výšce asi dvou metrů nad zemí a tlučením tyčí do balkonových dveří jiného muže se domáhal vstupu do bytu, kde se podle něj měla žena nacházet. Dovnitř se nedostal a z místa činu utekl ještě před příjezdem přivolaných policistů," uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.