Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, kterého obvinili z loupeže, krádeží nebo porušování domovní svobody. Ve spolupráci se šluknovskými policisty zjistili a prokázali, že obviněný muž letos od poloviny do konce ledna páchal trestnou činnost ve Šluknově. "Muže kriminalisté viní z toho, že se v uvedeném období dopustil loupeže, krádeže peněženky s finanční hotovostí a platební kartou, vloupal se do kostela ve Šluknově, kde odcizil církevní předměty a také neoprávněně vnikl do dvou rodinných domů a odcizil z nich peněženku, mobilní telefon a motorovou pilu. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu přesahující částku 68 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.