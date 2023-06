Podvodníci si na internetu našli další oběť. Tentokrát se jí stala 36letá žena z Děčínska, která chtěla prostřednictvím inzerátu na sociální síti prodat vestavnou troubu.

Internet. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Žena prodávané zboží vystavila na bazarovém portále a na inzerát se jí zanedlouho ozval "kupující", který jí nabídl platbu za zboží a doručení kurýrní společností. Scénář byl tak podobný, jako v dalších takových případech, kdy se obětí podvodu stane prodávající přes inzerát. Domnělý kupec ženě poslal e-mail s hypertextovým odkazem, po rozkliknutí byla prodávající přesměrována na stránky, které se tvářily jako skutečný portál kurýrní služby. Na stránkách pak žena klikla na tlačítko pro přijetí platby a byla přesměrována na další podvodné stránky, které vypadaly jako stránky pro přihlášení do internetového bankovnictví její banky. "Na podvodných stránkách poté prodávající vyplnila osobní údaje a přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Následně ženě přišel ještě e-mail s aktivačním odkazem pro potvrzení přidání nového zařízení k internetovému bankovnictví, který rozklikla. Neznámý pachatel pak po získání informací a údajů neoprávněně vstoupil do internetového bankovnictví poškozené ženy a z jejího účtu odčerpal 245 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Případem se zabývají rumburští kriminalisté. Neznámému podvodníkovi hrozí v případě dopadení a prokázání viny až osmiletý trest za mřížemi. "Pokud i vy prodáváte jakékoliv zboží na internetovém či bazarovém portále, uvědomte si, že vám musí zaplatit druhá strana, tedy kupující. Nikdy proto nevyplňujte údaje z vaší platební karty, když vás kupující kontaktuje nebo zašle odkaz, kde údaje máte vyplnit. S největší pravděpodobností se jedná o dalšího podvodníka, který má své kroky velmi dobře naplánované a má jediný cíl, okrást vás," varuje Kubíčková.

Jak se bránit internetovým podvodníkům

• V žádném případě nesdělujte k vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte, a ani nepřeposílejte, bezpečnostní autorizační kód, který vám přišel formou SMS zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od vaší banky v internetovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Zdroj: Policie ČR